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В Гамильтоне снесли статую колонизатора, в честь которого назван город
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новая зеландия
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В Гамильтоне снесли статую колонизатора, в честь которого назван город

07:54 12.06.2020 (обновлено: 09:14 12.06.2020)
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© AP Photo / Hamilton City CouncilДемонтаж статуи капитана Джона Гамильтона в городе Гамильтон, Новая Зеландия
Демонтаж статуи капитана Джона Гамильтона в городе Гамильтон, Новая Зеландия
© AP Photo / Hamilton City Council
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти новозеландского Гамильтона из-за жалоб коренного населения демонтировали статую британского колонизатора, в честь которого был назван город, сообщает газета New Zealand Herald.
Бронзовая статуя капитана Джона Гамильтона была установлена в центре города в 2013 году. Капитан принимал активное участие в колонизаторских войнах с племенами маори. Он погиб в одном из таких сражений в 1864 году.
Решение о демонтаже было принято после запроса членов местного племени уаикато-тайнуи, которые обратили внимание на памятник на фоне волны глобальных протестов против расизма. По мнению племени, статуя олицетворяет собой "культурную дисгармонию и угнетение".
Власти Гамильтона также опасались, что стихийный снос памятника протестующими может повредить инфраструктуру площади. В пятницу утром статую с помощью строительного крана водрузили на грузовую платформу и увезли. Ее дальнейшая судьба будет обсуждаться.
В 2018 году представители племени в знак протеста осквернили статую британскому капитану, звучали также призывы отказаться от колониального имени и переименовать город Гамильтон в Кирикирироа.
Особенно активно снос памятников и статуй в последние недели происходит в США, где не утихают массовые протесты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. С похожими инцидентами сталкивались власти Британии и Бельгии.
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