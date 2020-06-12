https://ria.ru/20200612/1572840992.html
В Гамильтоне снесли статую колонизатора, в честь которого назван город
2020-06-12T07:54
2020-06-12T09:14
новая зеландия
гамильтон
в мире
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новая зеландия, гамильтон, в мире
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Власти новозеландского Гамильтона
из-за жалоб коренного населения демонтировали статую британского колонизатора, в честь которого был назван город, сообщает газета New Zealand Herald
.
Бронзовая статуя капитана Джона Гамильтона была установлена в центре города в 2013 году. Капитан принимал активное участие в колонизаторских войнах с племенами маори. Он погиб в одном из таких сражений в 1864 году.
Решение о демонтаже было принято после запроса членов местного племени уаикато-тайнуи, которые обратили внимание на памятник на фоне волны глобальных протестов против расизма. По мнению племени, статуя олицетворяет собой "культурную дисгармонию и угнетение".
Власти Гамильтона также опасались, что стихийный снос памятника протестующими может повредить инфраструктуру площади. В пятницу утром статую с помощью строительного крана водрузили на грузовую платформу и увезли. Ее дальнейшая судьба будет обсуждаться.
В 2018 году представители племени в знак протеста осквернили статую британскому капитану, звучали также призывы отказаться от колониального имени и переименовать город Гамильтон в Кирикирироа.
Особенно активно снос памятников и статуй в последние недели происходит в США
, где не утихают массовые протесты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. С похожими инцидентами сталкивались власти Британии и Бельгии
.