В Гамильтоне снесли статую колонизатора, в честь которого назван город

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти новозеландского Власти новозеландского Гамильтона из-за жалоб коренного населения демонтировали статую британского колонизатора, в честь которого был назван город, сообщает газета New Zealand Herald

Бронзовая статуя капитана Джона Гамильтона была установлена в центре города в 2013 году. Капитан принимал активное участие в колонизаторских войнах с племенами маори. Он погиб в одном из таких сражений в 1864 году.

Решение о демонтаже было принято после запроса членов местного племени уаикато-тайнуи, которые обратили внимание на памятник на фоне волны глобальных протестов против расизма. По мнению племени, статуя олицетворяет собой "культурную дисгармонию и угнетение".

Власти Гамильтона также опасались, что стихийный снос памятника протестующими может повредить инфраструктуру площади. В пятницу утром статую с помощью строительного крана водрузили на грузовую платформу и увезли. Ее дальнейшая судьба будет обсуждаться.

В 2018 году представители племени в знак протеста осквернили статую британскому капитану, звучали также призывы отказаться от колониального имени и переименовать город Гамильтон в Кирикирироа.