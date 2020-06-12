https://ria.ru/20200612/1572840532.html
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов
2020-06-12T07:13
2020-06-12T14:42
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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vadim365
Люди начнут сдувать пыль с самогонных аппаратов, что приведет к гораздо большему употреблению
231
Александр Шлыков
"В частности, рыбные магазины запретят размещать в помещениях, встроенных или пристроенных к жилым и административным зданиям" не знаю,как в требованиях написано,но - выходит так,что. рыбные магазины должны располагаться в отдельно стоящих зданиях.На рыбных рынках придётся выносить кабинеты за торговую зону,а из магазинов убирать рыбные отделы.У нас обязательно выпускаются нормативные акты,благодаря которым можно побольше содрать бабла,надзирающим органам",толкуя их как заблагорассудится.
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россия
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор
подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, правила будут действовать до 1 января 2031 года. Их цель — предотвратить возникновение и распространение инфекций и отравлений, связанных с пищевой продукцией.
Так, рыбные магазины не смогут размещаться в помещениях, встроенных или пристроенных к жилым и административным зданиям. Уровни шума в торговых залах должны будут соответствовать требованиям, предъявляемым к уровням шума в жилых помещениях.
Сотрудникам запретят продавать продукты, упавшие на пол, взвешивать товары на весах без упаковки, а также продавать яйца в отделах, реализующих товары, не упакованные производителем, готовые к употреблению, и выливать напитки из использованных стаканов обратно в общую тару.
"В торговых объектах, использующих контейнеры, тележки и корзины для самообслуживания покупателей, создаются условия для обработки и хранения данных контейнеров, тележек и корзин отдельно от условий для обработки и хранения торгового оборудования и инвентаря", — отмечается в материалах ведомства.
Кроме того, над торговыми точками на открытых рынках нужно будет устанавливать навесы для защиты товаров от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. В палатках и киосках обяжут устанавливать раковины для мытья рук, а нестационарные торговые объекты должны будут размещаться в местах, где есть туалет в пешей доступности от рабочего места.
Продажу бахчевых культур частями и с надрезами в объектах мелкорозничной торговли запретят.