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Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов
2020-06-12T14:42
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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"В частности, рыбные магазины запретят размещать в помещениях, встроенных или пристроенных к жилым и административным зданиям" не знаю,как в требованиях написано,но - выходит так,что. рыбные магазины должны располагаться в отдельно стоящих зданиях.На рыбных рынках придётся выносить кабинеты за торговую зону,а из магазинов убирать рыбные отделы.У нас обязательно выпускаются нормативные акты,благодаря которым можно побольше содрать бабла,надзирающим органам",толкуя их как заблагорассудится.
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60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов

07:13 12.06.2020 (обновлено: 14:42 12.06.2020)
282858
© РИА Новости / Сергей ПятаковМагазин
Магазин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Магазин. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, правила будут действовать до 1 января 2031 года. Их цель — предотвратить возникновение и распространение инфекций и отравлений, связанных с пищевой продукцией.
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Так, рыбные магазины не смогут размещаться в помещениях, встроенных или пристроенных к жилым и административным зданиям. Уровни шума в торговых залах должны будут соответствовать требованиям, предъявляемым к уровням шума в жилых помещениях.
Сотрудникам запретят продавать продукты, упавшие на пол, взвешивать товары на весах без упаковки, а также продавать яйца в отделах, реализующих товары, не упакованные производителем, готовые к употреблению, и выливать напитки из использованных стаканов обратно в общую тару.

"В торговых объектах, использующих контейнеры, тележки и корзины для самообслуживания покупателей, создаются условия для обработки и хранения данных контейнеров, тележек и корзин отдельно от условий для обработки и хранения торгового оборудования и инвентаря", — отмечается в материалах ведомства.

Кроме того, над торговыми точками на открытых рынках нужно будет устанавливать навесы для защиты товаров от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. В палатках и киосках обяжут устанавливать раковины для мытья рук, а нестационарные торговые объекты должны будут размещаться в местах, где есть туалет в пешей доступности от рабочего места.
Продажу бахчевых культур частями и с надрезами в объектах мелкорозничной торговли запретят.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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12 июня, 08:36
vvadim365
6017005149
"В частности, рыбные магазины запретят размещать в помещениях, встроенных или пристроенных к жилым и административным зданиям" не знаю,как в требованиях написано,но - выходит так,что. рыбные магазины должны располагаться в отдельно стоящих зданиях.На рыбных рынках придётся выносить кабинеты за торговую зону,а из магазинов убирать рыбные отделы.У нас обязательно выпускаются нормативные акты,благодаря которым можно побольше содрать бабла,надзирающим органам",толкуя их как заблагорассудится.
12 июня, 09:24
Александр Шлыков
940002112
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