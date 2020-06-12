Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Люди с первой группой крови наименее подвержены заражению коронавирусом SARS-CoV-2, к такому Люди с первой группой крови наименее подвержены заражению коронавирусом SARS-CoV-2, к такому выводу пришли специалисты калифорнийской компании 23andMe, занимающейся расшифровкой генома.

Эксперты проанализировали данные 750 тысяч клиентов, 10 тысяч из которых заразились коронавирусом. После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.

Как установили исследователи, выявленная закономерность характерна и для положительного, и для отрицательного резус-фактора, хотя более ранние работы показывали, что это справедливо лишь в случае положительного резус-фактора.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что больше всего заболеванию коронавирусом подвержены люди со второй группой крови.

Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в конце прошлого года в китайском Ухане. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. По последним данным ВОЗ , заразилось свыше 7,2 миллиона человек, более 413 тысяч скончались.

В России на сегодняшний день выявили 502 436 случаев коронавирусной инфекции, 261 150 пациентов выздоровели, 6352 человека умерли.