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Распространение нового коронавируса
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Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
2020-06-12T08:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
вероника скворцова
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"Реже всего инфекции подтверждены люди с четвертой группой крови." - ага, а наименее уязвимая - первая группа. Феноменально!
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коронавирус covid-19, воз, вероника скворцова, сша

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

06:56 12.06.2020 (обновлено: 08:29 12.06.2020)
359113
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПробирки с кровью
Пробирки с кровью
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пробирки с кровью. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Люди с первой группой крови наименее подвержены заражению коронавирусом SARS-CoV-2, к такому выводу пришли специалисты калифорнийской компании 23andMe, занимающейся расшифровкой генома.
Эксперты проанализировали данные 750 тысяч клиентов, 10 тысяч из которых заразились коронавирусом. После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
Как установили исследователи, выявленная закономерность характерна и для положительного, и для отрицательного резус-фактора, хотя более ранние работы показывали, что это справедливо лишь в случае положительного резус-фактора.
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Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что больше всего заболеванию коронавирусом подвержены люди со второй группой крови.
Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в конце прошлого года в китайском Ухане. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. По последним данным ВОЗ, заразилось свыше 7,2 миллиона человек, более 413 тысяч скончались.
В России на сегодняшний день выявили 502 436 случаев коронавирусной инфекции, 261 150 пациентов выздоровели, 6352 человека умерли.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВероника СкворцоваСША
Популярные комментарии
"Реже всего инфекции подтверждены люди с четвертой группой крови." - ага, а наименее уязвимая - первая группа. Феноменально!
12 июня, 07:00
Naum Vygodsky
37121002
Вы хоть читаете, что пишите? Так всё-таки первая или четвёртая?
12 июня, 08:05
Kwaigon 82
2521002
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