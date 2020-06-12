https://ria.ru/20200612/1572840433.html
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
2020-06-12T06:56
2020-06-12T08:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
вероника скворцова
сша
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Naum Vygodsky
"Реже всего инфекции подтверждены люди с четвертой группой крови." - ага, а наименее уязвимая - первая группа. Феноменально!
52
Kwaigon 82
Вы хоть читаете, что пишите? Так всё-таки первая или четвёртая?
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сша
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коронавирус covid-19, воз, вероника скворцова, сша
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Люди с первой группой крови наименее подвержены заражению коронавирусом SARS-CoV-2, к такому выводу
пришли специалисты калифорнийской компании 23andMe, занимающейся расшифровкой генома.
Эксперты проанализировали данные 750 тысяч клиентов, 10 тысяч из которых заразились коронавирусом. После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
Как установили исследователи, выявленная закономерность характерна и для положительного, и для отрицательного резус-фактора, хотя более ранние работы показывали, что это справедливо лишь в случае положительного резус-фактора.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова
сообщила, что больше всего заболеванию коронавирусом подвержены люди со второй группой крови.
Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в конце прошлого года в китайском Ухане. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. По последним данным ВОЗ
, заразилось свыше 7,2 миллиона человек, более 413 тысяч скончались.
В России на сегодняшний день выявили 502 436 случаев коронавирусной инфекции, 261 150 пациентов выздоровели, 6352 человека умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.