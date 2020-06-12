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Распространение нового коронавируса
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Жена погибшего в Ухане врача, предупредившего о COVID-19, родила сына
2020-06-12T06:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
ухань
в мире
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коронавирус covid-19, китай, ухань, в мире

Жена погибшего в Ухане врача, предупредившего о COVID-19, родила сына

06:38 12.06.2020
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© Depositphotos / evgenyatamanНоворожденный
Новорожденный
© Depositphotos / evgenyataman
Новорожденный . Архивное фото
ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Супруга китайского врача Ли Вэньляна, который первым сообщил о распространении в Ухане новой эпидемии коронавируса и погиб от COVID-19, родила здорового сына, сообщает в пятницу издание "Пэнпай".
Как пишет газета, мать и новорожденный полностью здоровы. Супруга погибшего врача Фу Сюэцзе в своем аккаунте в соцсети WeChat написала: "Муж, ты в раю увидел это? Твой самый последний подарок мне сегодня родился на свет".
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян 30 декабря написал коллегам в группах социальной сети WeChat о том, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов "Хуанань". Он не знал, что новый коронавирус относится к другому штамму. Пост Ли Вэньляна распространился по различным китайским соцсетям, он сразу стал вирусным, поскольку люди все больше боялись возвращения SARS. На следующий день Ли Вэньляна и еще семерых врачей, поделившихся в соцсетях сообщениями о набирающей обороты вспышке, вызвали в полицию города Ухань. Им вынесли предупреждение и сказали впредь не делать "ложных заявлений онлайн", которые могут серьезно подорвать общественный порядок.
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Ли писал в своем официальном аккаунте в сервисе микроблогов Weibo, что 11 января у него появились кашель и высокая температура. В своей последней публикации врач сообщил, что у него подтвердилось заражение коронавирусом. Когда Ли Вэньлян скончался, у него остались беременная жена и ребенок.
В марте полиция города Ухань принесла официальные извинения семье погибшего врача, которого в Китае многие считают героем. Извинения со стороны полиции последовали за обнародованием результатов расследования специальной государственной комиссии, прибывшей в Ухань для расследования ситуации.
Правительство провинции Хубэй в начале апреля присвоило Ли Вэньляну звание "павшего героя" - высший почетный титул, присуждаемый Компартией и государством гражданам, посвятившим свою жизнь служению государству, обществу и людям.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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