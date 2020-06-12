Жена погибшего в Ухане врача, предупредившего о COVID-19, родила сына

Как пишет газета, мать и новорожденный полностью здоровы. Супруга погибшего врача Фу Сюэцзе в своем аккаунте в соцсети WeChat написала: "Муж, ты в раю увидел это? Твой самый последний подарок мне сегодня родился на свет".

Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян 30 декабря написал коллегам в группах социальной сети WeChat о том, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов "Хуанань". Он не знал, что новый коронавирус относится к другому штамму. Пост Ли Вэньляна распространился по различным китайским соцсетям, он сразу стал вирусным, поскольку люди все больше боялись возвращения SARS. На следующий день Ли Вэньляна и еще семерых врачей, поделившихся в соцсетях сообщениями о набирающей обороты вспышке, вызвали в полицию города Ухань. Им вынесли предупреждение и сказали впредь не делать "ложных заявлений онлайн", которые могут серьезно подорвать общественный порядок.