https://ria.ru/20200612/1572840248.html
Космонавты на МКС поздравили соотечественников с Днем России
2020-06-12T06:13
2020-06-12T09:38
празднование дня россии — 2020
хочу стать космонавтом
россия
день россии
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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празднование дня россии — 2020, россия, день россии, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Российские космонавты Анатолий Иванишин
и Иван Вагнер
с борта Международной космической станции
поздравили россиян с Днем России
, видео опубликовано
на сайте Роскосмоса
.
"Дорогие друзья, с борта Международной космической станции примите поздравления с главным государственным праздником нашей страны - Днем России. Этот праздник символизирует мощь и величие российского государства, объединяя всех, кто гордится героическим прошлым нашей родины, с уверенностью смотрит в ее будущее, увлеченно и ответственно строит настоящее", - сказал Иванишин.
"Для каждого из нас Россия - это наша родина, дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие люди. Именно эти ценности впредь и будут объединять нас, мотивировать к совершению дел и поступков на благо любимой страны. В этот замечательный день желаем вам терпения, успеха, достижения поставленных целей. Пусть вас окружают любовь, счастье и мир, спокойствие, благополучие и согласие", - сказал в свою очередь Вагнер.
Ранее Роскосмос сообщил, что космонавты 12 июня в День России получат выходной.