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Космонавты на МКС поздравили соотечественников с Днем России
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Космонавты на МКС поздравили соотечественников с Днем России

06:13 12.06.2020 (обновлено: 09:38 12.06.2020)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днем России, видео опубликовано на сайте Роскосмоса.
"Дорогие друзья, с борта Международной космической станции примите поздравления с главным государственным праздником нашей страны - Днем России. Этот праздник символизирует мощь и величие российского государства, объединяя всех, кто гордится героическим прошлым нашей родины, с уверенностью смотрит в ее будущее, увлеченно и ответственно строит настоящее", - сказал Иванишин.
"Для каждого из нас Россия - это наша родина, дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие люди. Именно эти ценности впредь и будут объединять нас, мотивировать к совершению дел и поступков на благо любимой страны. В этот замечательный день желаем вам терпения, успеха, достижения поставленных целей. Пусть вас окружают любовь, счастье и мир, спокойствие, благополучие и согласие", - сказал в свою очередь Вагнер.
Ранее Роскосмос сообщил, что космонавты 12 июня в День России получат выходной.
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Хочу стать космонавтомПразднование Дня России — 2020РоссияДень РоссииМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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