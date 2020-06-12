Космонавты на МКС поздравили соотечественников с Днем России

"Дорогие друзья, с борта Международной космической станции примите поздравления с главным государственным праздником нашей страны - Днем России. Этот праздник символизирует мощь и величие российского государства, объединяя всех, кто гордится героическим прошлым нашей родины, с уверенностью смотрит в ее будущее, увлеченно и ответственно строит настоящее", - сказал Иванишин.

"Для каждого из нас Россия - это наша родина, дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие люди. Именно эти ценности впредь и будут объединять нас, мотивировать к совершению дел и поступков на благо любимой страны. В этот замечательный день желаем вам терпения, успеха, достижения поставленных целей. Пусть вас окружают любовь, счастье и мир, спокойствие, благополучие и согласие", - сказал в свою очередь Вагнер.