Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200612/1572840196.html
Коллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков в России
2020-06-12T15:07
эльман мехтиев
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:0:3077:1731_1200x0_80_0_0_fad941848b045c8db27f0996f512fecb.jpg
https://realty.ria.ru/20200610/1572735536.html
Вообще по закону коллекторы должны видеть только просроченные кредиты. Поэтому странно, что президент НАПКА говорит за тех кто исправно платит.
34
Самые дисциплинированные - учителя и пенсионеры. А самые недисциплинированные - боксеры и специалисты рукопашники. О них коллекторам даже говорить страшно.
12
6
россия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572840196.html?chat_room_id=1572840196
Новости
ru-RU
7788
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:0:3077:1731_1200x0_80_0_0_fad941848b045c8db27f0996f512fecb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_28:0:2757:2047_1200x0_80_0_0_75a7bef269f57d63c4a84df5d2a2820a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_382:0:2429:2047_1200x0_80_0_0_d967a613fcfcd7d8e4a579d0ff5db044.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман мехтиев, россия, экономика

Коллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков в России

06:06 12.06.2020 (обновлено: 15:07 12.06.2020)
7788
© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Наиболее дисциплинированно по своим займам в России платят сотрудники финансовых организаций, пенсионеры, офицеры, врачи и учителя — просроченные платежи среди них имеют не более 15% должников, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

"Уровень дисциплинированности клиента в определенной степени зависит от его профессии, которая определяет уровень достатка и его постоянство. Кроме того, профессия накладывает отпечаток и на финансовую грамотность клиента. На данный момент совершенно точно можно сказать, что сотрудники финансовых организаций, в том числе банков, микрофинансовых организаций и страховых компаний выходят на просрочку намного реже, чем представители, например, сферы услуг", — сказал он.

Высокую дисциплинированность показывают и пенсионеры — в отличие от молодежи они понимают, что "долг платежом красен, а жизненный опыт позволяет тщательно планировать бюджет", поясняет Мехтиев. Также редко нарушают обязательства офицеры, врачи и учителя, поскольку они имеют постоянный доход и заботятся о своей репутации.
"Дефолтность этих профессий варьируется в пределах двух-пятнадцати процентов в зависимости от сегмента и организации (микрофинансовая организация или банк), где они оформляли ссуду", — отметил президент НАПКА.
Ранее в ассоциации РИА Новости говорили, что россиянам, чтобы не выйти на просрочку при оплате кредита, стоит перед оформлением ссуды провести "краш-тест", то есть попробовать прожить на деньги, которые останутся после внесения ежемесячного платежа по кредиту. При этом ежемесячный платеж в условиях кризиса не должен превышать одну пятую дохода, чтобы в случае потери работы или снижения дохода вероятность выхода на просрочку была низкой.
Встречаться с должниками чаще одного раза в неделю коллекторы не имеют права
10 июня, 12:33
Время вышибал: какие долги могут продать коллекторам и чем это грозит?
211060652
Обсудить 6
Эльман МехтиевРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Вообще по закону коллекторы должны видеть только просроченные кредиты. Поэтому странно, что президент НАПКА говорит за тех кто исправно платит.
12 июня, 07:09
Арина Жанжора
3200002
Самые дисциплинированные - учителя и пенсионеры. А самые недисциплинированные - боксеры и специалисты рукопашники. О них коллекторам даже говорить страшно.
12 июня, 12:06
sizif8
570000
Рекомендуем
Банковские карты
Эксперт раскрыл способы мошенников по взлому карт с бесконтактной оплатой
Знаки доллара на табло курса валют
Американский топ-экономист: "В 2021 году грядет крах доллара"
Вертолет Ка-52 Аллигатор во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме Армия-2016
"Такого еще не было": Россия получит новое оружие для ударов по площадям
Граждане Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
"Относятся как к скоту": украинка рассказала об условиях работы в Польше
Горожане на одной из улиц в Москве
В Минздраве рассказали, как жара влияет на распространение коронавируса
Международный уголовный суд
В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Разбитая фигура Статуи Свободы возле разграбленного сувенирного магазина в Нью-Йорке
Правды нет, объективность умерла. Катастрофа американских СМИ
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
ООН заявила об "иранском происхождении" атаковавших саудовские НПЗ ракет
Президент РФ Владимир Путин
Путин похвалил руководство ММК за подход к экологии
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия
Финляндия выделит дотации судоходным компаниям
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
Прохожие в жаркий день на Пушкинской площади в Москве
Врач предупредила об опасности холодных рук и ног
Девушка катается на велосипеде в парке Сад будущего в Москве
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП
00:27При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
00:21В ливанских городах проходят столкновения демонстрантов и силовиков
Лента новостейМолния