https://ria.ru/20200612/1572840196.html
Коллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков в России
2020-06-12T06:06
2020-06-12T15:07
эльман мехтиев
россия
экономика
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Арина Жанжора
Вообще по закону коллекторы должны видеть только просроченные кредиты. Поэтому странно, что президент НАПКА говорит за тех кто исправно платит.
34
sizif8
Самые дисциплинированные - учителя и пенсионеры. А самые недисциплинированные - боксеры и специалисты рукопашники. О них коллекторам даже говорить страшно.
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россия
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эльман мехтиев, россия, экономика
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.
Наиболее дисциплинированно по своим займам в России
платят сотрудники финансовых организаций, пенсионеры, офицеры, врачи и учителя — просроченные платежи среди них имеют не более 15% должников, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА
) Эльман Мехтиев
.
"Уровень дисциплинированности клиента в определенной степени зависит от его профессии, которая определяет уровень достатка и его постоянство. Кроме того, профессия накладывает отпечаток и на финансовую грамотность клиента. На данный момент совершенно точно можно сказать, что сотрудники финансовых организаций, в том числе банков, микрофинансовых организаций и страховых компаний выходят на просрочку намного реже, чем представители, например, сферы услуг", — сказал он.
Высокую дисциплинированность показывают и пенсионеры — в отличие от молодежи они понимают, что "долг платежом красен, а жизненный опыт позволяет тщательно планировать бюджет", поясняет Мехтиев. Также редко нарушают обязательства офицеры, врачи и учителя, поскольку они имеют постоянный доход и заботятся о своей репутации.
"Дефолтность этих профессий варьируется в пределах двух-пятнадцати процентов в зависимости от сегмента и организации (микрофинансовая организация или банк), где они оформляли ссуду", — отметил президент НАПКА.
Ранее в ассоциации РИА Новости говорили, что россиянам, чтобы не выйти на просрочку при оплате кредита, стоит перед оформлением ссуды провести "краш-тест", то есть попробовать прожить на деньги, которые останутся после внесения ежемесячного платежа по кредиту. При этом ежемесячный платеж в условиях кризиса не должен превышать одну пятую дохода, чтобы в случае потери работы или снижения дохода вероятность выхода на просрочку была низкой.