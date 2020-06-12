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Распространение нового коронавируса
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В Германии за сутки выявили 258 случаев COVID-19
2020-06-12T06:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
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коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии за сутки выявили 258 случаев COVID-19

06:03 12.06.2020
1651
© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось за сутки на 258, скончались еще 8 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 555 новых случаях заражения и 26 летальных исходах.
В общей сложности в ФРГ выявлены 185 674 случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии скончались 8 763 пациента с COVID-19.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 574), Северном Рейне-Вестфалии (39 060) и Баден-Вюртемберге (35 057). В Берлине зафиксированы 7165 случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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