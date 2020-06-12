В Омской области обнаружили необычное захоронение

"По предварительным данным, полученным в результате осмотра места происшествия, гроба в виде ствола цельного дерева длиной два метра с выдолбленной в нем полостью и находившихся в ней костных останков, выдвинута версия о том, что захоронению не менее 300 лет", — говорится в сообщении.