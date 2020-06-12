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В Омской области обнаружили необычное захоронение
2020-06-12T14:04
су ск рф по омской области
омская область
тара
общество
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В Омской области обнаружили необычное захоронение

06:02 12.06.2020 (обновлено: 14:04 12.06.2020)
12802
© СУ СК России по Омской областиЗахоронение, обнаруженное во время земляных работ в городе Тара Омской области
Захоронение, обнаруженное во время земляных работ в городе Тара Омской области
© СУ СК России по Омской области
Захоронение, обнаруженное во время земляных работ в городе Тара Омской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В городе Тара Омской области обнаружили 300-летнее захоронение, находившееся в гробу в виде ствола дерева. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
Человеческие кости нашли на глубине четырех метров во время копания траншеи при реконструкции Дома культуры в центре города.
"По предварительным данным, полученным в результате осмотра места происшествия, гроба в виде ствола цельного дерева длиной два метра с выдолбленной в нем полостью и находившихся в ней костных останков, выдвинута версия о том, что захоронению не менее 300 лет", — говорится в сообщении.
Предполагается, что погребенный мог быть служителем церкви, которая ранее располагалась в историческом центре Тары. Останки направили в морг для установления причины смерти.
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СУ СК РФ по Омской областиОмская областьТараОбщество
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