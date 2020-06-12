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На Окинаве возобновили работы по строительству новой американской базы
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окинава, япония, сша, в мире

На Окинаве возобновили работы по строительству новой американской базы

05:59 12.06.2020 (обновлено: 06:00 12.06.2020)
846
© РИА Новости / Иван ЗахарченкоВоенная база США в Японии
Военная база США в Японии
© РИА Новости / Иван Захарченко
Военная база США в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 12 июн - РИА Новости. После 57-дневного перерыва возобновлены работы по засыпке части прибрежной полосы моря в районе Хэноко города Наго в японской префектуре Окинава для строительства там базы США, сообщило местное издание Okinawa Times.
После окончания строительства сюда планируется перевести базу Футэмма, расположенную в той же префектуре. Правительство намерено перенести ее в Хэноко, а администрация Окинавы настаивает на переносе ее за пределы префектуры.
Как сообщает издание, утром в акватории района строительства появились два строительных судна. На них будет пересыпан песок и щебень, которые затем будут транспортированы на самосвалы. Как ожидается, уже во второй половине дня начнется засыпка прибрежной полосы. Работы были остановлены с 17 апреля из-за того, что у одного из сотрудников была выявлена коронавирусная инфекция.
Самолеты США MV-22 Osprey на военной базе Футэмма, остров Окинава
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Базу Футэмма, которая считается самой опасной в мире из-за своего расположения рядом с жилыми домами в городе Гинован на Окинаве, по соглашению Японии и США 2006 года было решено перенести в Хэноко. Для этого необходимо засыпать около 157 гектаров прибрежной морской полосы, от чего пострадают коралловые рифы. Это вызывает протесты местного населения и экологов. Кроме того, перенос базы в границах одной и той же префектуры, по мнению местного населения, не снижает и без того большой нагрузки на Окинаву по размещению военных баз США: занимая всего 0,6% территории Японии, Окинава принимает 74% всех американских баз из расчета площади.
В ходе работ по засыпке части прибрежной полосы на дно моря будет вылит бетон и засыпана земля. Это сделает практически невозможным возвращение побережья в его нынешнее состояние.
Между государством и префектурой уже несколько лет с переменным успехом идет противоборство вокруг переноса базы Футэмма в Хэноко. Взаимные судебные иски и отмены решений другой стороны приводят к периодическому возобновлению и приостановке работ по засыпке береговой части моря.
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ОкинаваЯпонияСШАВ мире
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