На Окинаве возобновили работы по строительству новой американской базы

ТОКИО, 12 июн - РИА Новости. После 57-дневного перерыва возобновлены работы по засыпке части прибрежной полосы моря в районе Хэноко города Наго в японской префектуре После 57-дневного перерыва возобновлены работы по засыпке части прибрежной полосы моря в районе Хэноко города Наго в японской префектуре Окинава для строительства там базы США , сообщило местное издание Okinawa Times

После окончания строительства сюда планируется перевести базу Футэмма, расположенную в той же префектуре. Правительство намерено перенести ее в Хэноко, а администрация Окинавы настаивает на переносе ее за пределы префектуры.

Как сообщает издание, утром в акватории района строительства появились два строительных судна. На них будет пересыпан песок и щебень, которые затем будут транспортированы на самосвалы. Как ожидается, уже во второй половине дня начнется засыпка прибрежной полосы. Работы были остановлены с 17 апреля из-за того, что у одного из сотрудников была выявлена коронавирусная инфекция.

Базу Футэмма, которая считается самой опасной в мире из-за своего расположения рядом с жилыми домами в городе Гинован на Окинаве, по соглашению Японии и США 2006 года было решено перенести в Хэноко. Для этого необходимо засыпать около 157 гектаров прибрежной морской полосы, от чего пострадают коралловые рифы. Это вызывает протесты местного населения и экологов. Кроме того, перенос базы в границах одной и той же префектуры, по мнению местного населения, не снижает и без того большой нагрузки на Окинаву по размещению военных баз США: занимая всего 0,6% территории Японии, Окинава принимает 74% всех американских баз из расчета площади.

В ходе работ по засыпке части прибрежной полосы на дно моря будет вылит бетон и засыпана земля. Это сделает практически невозможным возвращение побережья в его нынешнее состояние.