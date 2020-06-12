Российские военные передали 250 наборов гумпомощи жителям Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 12 июн – РИА Новости. Российские военные привезли более 2 тонн продуктов в рамках гуманитарной акции для жителей сирийского города Российские военные привезли более 2 тонн продуктов в рамках гуманитарной акции для жителей сирийского города Алеппо , сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Максим Солоха.

"Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике продолжает работу по оказанию гуманитарной помощи семьям, наиболее нуждающимся в ней. Мы провели гуманитарную акцию по оказании помощи населению города Алеппо. Подобного рода мероприятия планируем проводить в будущем, как это происходило ранее на протяжении нескольких лет", - сказал Солоха.

В этот раз российские военнослужащие привезли почти 1,2 тонны гумпомощи – все расфасовано в 250 продовольственных наборов – и почти тонну лепешек. Наборы передали представителям армянской общины Алеппо, а они уже распределили их среди нуждающихся. Мероприятие прошло в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы армянской апостольской церкви.

"Спасибо русским войскам и русскому народу. Ваша помощь крайне важна для нас, ведь мы только вышли из этой войны, а на нашу страну сразу обрушились международные санкции. Так что вы сами видите, сколько людей пришли сегодня сюда, сколько людей нуждается в помощи", – поблагодарила российских военных представитель армянского сообщества Алеппо Зейбут Геворкян.

На санкции жалуются многие из тех, кто пришел за помощью. Из-за них зарплаты в стране упали, и жителям Алеппо особенно важна помощь от российских военных.

"Я не смотрел пока, что в пакете, но знаю, что русские не жадные люди, и уверен, что там хорошие продукты. Конечно, нам нужна помощь! Из-за карантинных мероприятий и комендантского часа мы долгое время не могли работать", - рассказал госслужащий Шара Бедрос.