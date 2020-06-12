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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Российские военные передали 250 наборов гумпомощи жителям Алеппо
2020-06-12T05:10
война в сирии
сирия
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сирия, алеппо, в мире

Российские военные передали 250 наборов гумпомощи жителям Алеппо

05:10 12.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вид на город Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 12 июн – РИА Новости. Российские военные привезли более 2 тонн продуктов в рамках гуманитарной акции для жителей сирийского города Алеппо, сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Максим Солоха.
"Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике продолжает работу по оказанию гуманитарной помощи семьям, наиболее нуждающимся в ней. Мы провели гуманитарную акцию по оказании помощи населению города Алеппо. Подобного рода мероприятия планируем проводить в будущем, как это происходило ранее на протяжении нескольких лет", - сказал Солоха.
В этот раз российские военнослужащие привезли почти 1,2 тонны гумпомощи – все расфасовано в 250 продовольственных наборов – и почти тонну лепешек. Наборы передали представителям армянской общины Алеппо, а они уже распределили их среди нуждающихся. Мероприятие прошло в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы армянской апостольской церкви.
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"Спасибо русским войскам и русскому народу. Ваша помощь крайне важна для нас, ведь мы только вышли из этой войны, а на нашу страну сразу обрушились международные санкции. Так что вы сами видите, сколько людей пришли сегодня сюда, сколько людей нуждается в помощи", – поблагодарила российских военных представитель армянского сообщества Алеппо Зейбут Геворкян.
На санкции жалуются многие из тех, кто пришел за помощью. Из-за них зарплаты в стране упали, и жителям Алеппо особенно важна помощь от российских военных.
"Я не смотрел пока, что в пакете, но знаю, что русские не жадные люди, и уверен, что там хорошие продукты. Конечно, нам нужна помощь! Из-за карантинных мероприятий и комендантского часа мы долгое время не могли работать", - рассказал госслужащий Шара Бедрос.
Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, всего военные провели более 2,4 тысячи гуманитарных акции и раздали гражданам Сирии более 4 тысяч тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. Причем только с 11 апреля мирному населению через органы местного самоуправления выдано почти 250 тонн продовольствия. Также российские военные медики помогли почти 133 тысячам жителей Сирии.
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