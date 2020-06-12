США подтвердили, что продолжат сокращать число военных в Ираке

"Страны признали, что в свете значительного прогресса по устранению угрозы ИГ* на протяжении последующих месяцев США продолжат сокращать силы в Ираке и обсуждать с правительством Ирака статус остающихся сил", - говорится в заявлении.

"Соединенные Штаты повторили, что не добиваются и не просят постоянных баз или постоянного присутствия в Ираке", - говорится в заявлении.

После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.