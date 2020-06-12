"Восточная верфь" досрочно построила причалы для субмарин ТОФ

ВЛАДИВОСТОК, 12 июн - РИА Новости. "Восточная верфь" во Владивостоке досрочно выполнила госконтракт на строительство плавучих причалов для Тихоокеанского флота, сообщает предприятие.
"Восточная верфь" досрочно выполнила госконтракт Минобороны России на постройку двух плавучих причалов для Тихоокеанского флота. Приемо-сдаточная комиссия МО РФ подписала приемные акты 10 июня 2020 года, за пять месяцев до завершения контракта", - говорится в сообщении.
С 8 по 10 июня на территории "Восточной верфи" происходили приемо-сдаточные испытания, во время которых комиссия Минобороны РФ удостоверилась в соответствии новых полутяжелых плавучих металлических причалов требованиям госконтракта.
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Эти причалы обеспечивают одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей водоизмещением не более 5 тысяч тонн, подачу с берега на корабли воды и электроэнергии, телефонную связь кораблей с берегом, производство погрузочно-разгрузочных работ на всей длине причала с применением пневмоколесных и гусеничных кранов.
На данный момент на верфи выполняются шесть заказов для ФСБ и ВМФ России. В этом году предприятие планирует завершить строительство причала и противодиверсионного катера, заложить два новых малых ракетных катера.
Кроме того, за последний год были заложены пять судов-краболовов по президентской программе "квоты в обмен на инвестиции".
АО "Восточная верфь" во Владивостоке строит серийные катера для Военно-морского флота, сторожевые корабли для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, а также малые и средние рыболовецкие суда.
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