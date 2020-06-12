"Восточная верфь" досрочно построила причалы для субмарин ТОФ

"Восточная верфь" досрочно выполнила госконтракт Минобороны России на постройку двух плавучих причалов для Тихоокеанского флота. Приемо-сдаточная комиссия МО РФ подписала приемные акты 10 июня 2020 года, за пять месяцев до завершения контракта", - говорится в сообщении.

С 8 по 10 июня на территории "Восточной верфи" происходили приемо-сдаточные испытания, во время которых комиссия Минобороны РФ удостоверилась в соответствии новых полутяжелых плавучих металлических причалов требованиям госконтракта.

Эти причалы обеспечивают одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей водоизмещением не более 5 тысяч тонн, подачу с берега на корабли воды и электроэнергии, телефонную связь кораблей с берегом, производство погрузочно-разгрузочных работ на всей длине причала с применением пневмоколесных и гусеничных кранов.

На данный момент на верфи выполняются шесть заказов для ФСБ и ВМФ России. В этом году предприятие планирует завершить строительство причала и противодиверсионного катера, заложить два новых малых ракетных катера.

Кроме того, за последний год были заложены пять судов-краболовов по президентской программе "квоты в обмен на инвестиции".