В Китае за сутки выявили семь случаев COVID-19

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 064 случая коронавирусной инфекции, 78 365 человек выздоровели, 65 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 1803, выздоровели 1740 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлен один такой случай, из карантина выпустили 25 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 104 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.