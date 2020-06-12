https://ria.ru/20200612/1572839471.html
В Китае за сутки выявили семь случаев COVID-19
2020-06-12T04:01
2020-06-12T04:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
в мире
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коронавирус covid-19, китай, в мире
ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Китай
за минувшие сутки выявил семь новых случаев заражения коронавирусом
, также зарегистрирован один бессимптомный носитель, выздоровели четыре пациента, никто не умер, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что все новые случаи - ввозные, пять из них зарегистрированы в Шанхае
, один – в провинции Фуцзянь
.
Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 064 случая коронавирусной инфекции, 78 365 человек выздоровели, 65 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 1803, выздоровели 1740 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлен один такой случай, из карантина выпустили 25 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 104 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге
за все время эпидемии были выявлены 1107 случаев заражения (четыре человека скончались, 1055 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване
заразились 443 человека (семь скончались, 431 вылечился).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань
в центральной части страны (провинция Хубэй
). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ
11 марта объявила пандемию COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.