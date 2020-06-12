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В Китае за сутки выявили семь случаев COVID-19
2020-06-12T04:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
в мире
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коронавирус covid-19, китай, в мире

В Китае за сутки выявили семь случаев COVID-19

04:01 12.06.2020
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© AP Photo / Zhang NanМедицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Zhang Nan
ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил семь новых случаев заражения коронавирусом, также зарегистрирован один бессимптомный носитель, выздоровели четыре пациента, никто не умер, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что все новые случаи - ввозные, пять из них зарегистрированы в Шанхае, один – в провинции Фуцзянь.
Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 064 случая коронавирусной инфекции, 78 365 человек выздоровели, 65 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 1803, выздоровели 1740 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлен один такой случай, из карантина выпустили 25 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 104 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
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Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1107 случаев заражения (четыре человека скончались, 1055 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 443 человека (семь скончались, 431 вылечился).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайВ мире
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