Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

"По случаю Дня России шлю горячее поздравление и теплый привет вам, правительству и народу РФ от имени правительства и народа КНДР… Сегодня российский народ под вашим энергичным руководством, отважно преодолевая встречающиеся всякие вызовы и трудности, добивается больших успехов в борьбе за построение сильной и процветающей России, чему народ КНДР искренне радуется", - говорится в тексте телеграммы.