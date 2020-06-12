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Полицейские в Миннеаполисе осудили убийство Флойда бывшим коллегой
2020-06-12T03:30
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джордж флойд, миннеаполис, сша, в мире

Полицейские в Миннеаполисе осудили убийство Флойда бывшим коллегой

03:30 12.06.2020
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© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/PoolГроб Джорджа Флойда вынесен из церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне после церемонии прощания
Гроб Джорджа Флойда вынесен из церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне после церемонии прощания
© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Группа полицейских в Миннеаполисе опубликовала открытое письмо, в котором осудила действия бывшего коллеги Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает местное издание Star Tribune.
"Как и мы, Дерек Шовин поклялся хранить святость жизни как наиболее важную ценность. Дерек Шовин повел себя недостойно звания человека и лишил Джорджа Флойда чувства собственного достоинства и жизни. Это не то, кем мы являемся", — говорится в открытом письме 14 полицейских.
Правоохранители заявили, что стремятся сотрудничать с населением, чтобы вернуть себе их доверие. По их словам, выраженное в письме мнение находит широкую поддержку в департаменте полиции Миннеаполиса, который насчитывает около 900 сотрудников.
Ранее сообщалось, что глава полиции города Медариа Аррадондо принес извинения за инцидент с участием четверых полицейских, который привел к гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
11 июня, 17:18
Сообщивший о стычках Флойда с обвиняемым в его убийстве заявил об ошибке
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Джордж ФлойдМиннеаполисСШАВ мире
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