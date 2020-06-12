Полицейские в Миннеаполисе осудили убийство Флойда бывшим коллегой

"Как и мы, Дерек Шовин поклялся хранить святость жизни как наиболее важную ценность. Дерек Шовин повел себя недостойно звания человека и лишил Джорджа Флойда чувства собственного достоинства и жизни. Это не то, кем мы являемся", — говорится в открытом письме 14 полицейских.