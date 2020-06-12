https://ria.ru/20200612/1572839278.html
Полицейские в Миннеаполисе осудили убийство Флойда бывшим коллегой
2020-06-12T03:30
2020-06-12T03:30
джордж флойд
миннеаполис
сша
в мире
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джордж флойд, миннеаполис, сша, в мире
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Группа полицейских в Миннеаполисе
опубликовала открытое письмо, в котором осудила действия бывшего коллеги Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда
, сообщает местное издание Star Tribune
.
"Как и мы, Дерек Шовин поклялся хранить святость жизни как наиболее важную ценность. Дерек Шовин повел себя недостойно звания человека и лишил Джорджа Флойда чувства собственного достоинства и жизни. Это не то, кем мы являемся", — говорится в открытом письме 14 полицейских.
Правоохранители заявили, что стремятся сотрудничать с населением, чтобы вернуть себе их доверие. По их словам, выраженное в письме мнение находит широкую поддержку в департаменте полиции Миннеаполиса, который насчитывает около 900 сотрудников.
Ранее сообщалось, что глава полиции города Медариа Аррадондо принес извинения за инцидент с участием четверых полицейских, который привел к гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
По городам США
, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.