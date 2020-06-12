В Калифорнии обезвредили напавшего на полицейских

Сотрудники правоохранительных органов США. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Полиция в США обезвредила подозреваемого, который в среду ранил помощника шерифа в Калифорнии, в ходе операции пострадали еще несколько правоохранителей.
Неизвестный в среду открыл стрельбу у полицейского участка в городе Пасо-Роблс. Сообщалось, что раненый помощник шерифа находится в тяжелом состоянии.
"Подозреваемый обезврежен. Несколько полицейских ранены", - сообщила полиция Пасо-Роблс в Twitter.
Газета местного округа San Luis Obispo Tribune со ссылкой на представителя дорожно-патрульной службы штата Калифорния пишет, что подозреваемый мертв. В перестрелке были ранены четыре полицейских.
Помимо местной полиции, в поисках стрелка участвовали сотрудники дорожно-патрульной службы штата Калифорния и ФБР. По данным телеканала ABC, разыскиваемый, 26-летний Мейсон Джеймс Лира, также подозревается в убийстве пассажира рядом с железнодорожной станцией в Пасо-Роблс.
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