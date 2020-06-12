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Помпео поздравил россиян с Днем России
2020-06-12T09:38
празднование дня россии — 2020
россия
майк помпео
день россии
сша
в мире
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Вот же риппон хитромудрый. Но хоть поздравил, хотя, наверное, кукиш в кармане держал при этом..
15
Поздравлять людей с горем, которое у них случилось - верх цинизма.
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празднование дня россии — 2020, россия, майк помпео, день россии, сша, в мире

Помпео поздравил россиян с Днем России

03:18 12.06.2020 (обновлено: 09:38 12.06.2020)
1842
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России и отметил сотрудничество двух стран в ходе Второй мировой войны.
"От имени правительства США и американского народа я поздравляю граждан России, которые празднуют сегодня День России. В этот праздник мы отмечаем 30-ю годовщину декларации о государственном суверенитете российского государства, которая отметила демократические устремления и суверенитет российского народа, века его истории, культуры и традиций, а также неотъемлемое право на достойную жизнь. Декларация также гарантировала права и равную защиту (граждан) в соответствии с принципом верховенства права, а также их (россиян — ред.) готовность жить в мире и гармонии со всеми другими странами и народами", - говорится в поздравлении Помпео, которое распространил Белый дом.
"Мировое сообщество отмечает 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны, и США чтят общие жертвы всех, кто работал над разгромом нацизма, в том числе миллионов российских солдат и гражданских лиц, которые претерпели огромные лишения и гибель. Мы никогда не должны забывать, что в конечном итоге сотрудничество великих держав, в том числе и наших двух стран, покончило с нацистской агрессией в Европе", - заявил Помпео.
День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год - в июне 1992-го - этот день был назван праздничным.
Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.
Участники праздничного концерта, посвященного Дню России
Вчера, 00:12
День России отметят праздничным концертом и патриотическими флешмобами
372141669
Обсудить 9
Празднование Дня России — 2020РоссияМайк ПомпеоДень РоссииСШАВ мире
Популярные комментарии
Вот же риппон хитромудрый. Но хоть поздравил, хотя, наверное, кукиш в кармане держал при этом..
12 июня, 03:20
ЛКЛысый Кучерявый
690000
Поздравлять людей с горем, которое у них случилось - верх цинизма.
12 июня, 04:59
Юрий Татарин
620311
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