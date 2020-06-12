Помпео поздравил россиян с Днем России

"От имени правительства США и американского народа я поздравляю граждан России, которые празднуют сегодня День России. В этот праздник мы отмечаем 30-ю годовщину декларации о государственном суверенитете российского государства, которая отметила демократические устремления и суверенитет российского народа, века его истории, культуры и традиций, а также неотъемлемое право на достойную жизнь. Декларация также гарантировала права и равную защиту (граждан) в соответствии с принципом верховенства права, а также их (россиян — ред.) готовность жить в мире и гармонии со всеми другими странами и народами", - говорится в поздравлении Помпео, которое распространил Белый дом.