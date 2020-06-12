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Врач призвал переболевших COVID-19 соблюдать меры предосторожности
2020-06-12T07:59
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коронавирус covid-19
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Врач призвал переболевших COVID-19 соблюдать меры предосторожности

03:14 12.06.2020 (обновлено: 07:59 12.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Переболевшим коронавирусом следует соблюдать меры предосторожности, даже при наличии антител через некоторое время тест на COVID-19 может дать положительный результат, рассказал РИА Новости главный исследователь ЦКБ Управления делами президента Никита Ломакин.
"Пока на этот счет точных данных нет. В нашей клинической практике уже есть пациенты с высоким титром антител, у которых через время тест на COVID дает положительный результат", - сказал Ломакин, отвечая на вопрос, может ли вылечившийся от коронавируса заболеть повторно.
"Является ли это доказательством возможности повторного заражения - пока неочевидно. Однако даже тем, кто уже переболел, следует предпринимать меры предосторожности", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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