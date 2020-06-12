Врач призвал переболевших COVID-19 соблюдать меры предосторожности

"Пока на этот счет точных данных нет. В нашей клинической практике уже есть пациенты с высоким титром антител, у которых через время тест на COVID дает положительный результат", - сказал Ломакин, отвечая на вопрос, может ли вылечившийся от коронавируса заболеть повторно.