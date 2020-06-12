Определены сроки передачи флоту фрегата "Адмирал Касатонов"

"Испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" практически завершились", - сказал он, уточнив, что фрегат передадут перед Главным военно-морским парадом, назначенным на 26 июля.

Гендиректор "Северной верфи" напомнил, что фрегат проходил испытания на Северном и Балтийском флотах. По его словам, корабль за время испытаний показал "очень хорошие характеристики".

"Сдаточная команда вместе с экипажем, службами обеспечения флота провела тщательную проверку фрегата. Недавно "Касатонов" завершил морскую часть государственных испытаний и вернулся на Северную верфь. В течение июня он пройдет ревизию", - добавил Пономарев.

Ранее сообщалось, что фрегат "Адмирал флота Касатонов" войдет в состав Северного флота.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.

Водоизмещение корабля составляет 5 тысяч тонн, скорость – до 29 узлов, дальность плавания - 4,5 тысячи миль, автономность – 30 суток, экипаж – от 170 человек.