Определены сроки передачи флоту фрегата "Адмирал Касатонов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует передать ВМФ России первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в начале июля 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор завода Игорь Пономарев.
"Испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" практически завершились", - сказал он, уточнив, что фрегат передадут перед Главным военно-морским парадом, назначенным на 26 июля.
Гендиректор "Северной верфи" напомнил, что фрегат проходил испытания на Северном и Балтийском флотах. По его словам, корабль за время испытаний показал "очень хорошие характеристики".
"Сдаточная команда вместе с экипажем, службами обеспечения флота провела тщательную проверку фрегата. Недавно "Касатонов" завершил морскую часть государственных испытаний и вернулся на Северную верфь. В течение июня он пройдет ревизию", - добавил Пономарев.
Ранее сообщалось, что фрегат "Адмирал флота Касатонов" войдет в состав Северного флота.
Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.
Водоизмещение корабля составляет 5 тысяч тонн, скорость – до 29 узлов, дальность плавания - 4,5 тысячи миль, автономность – 30 суток, экипаж – от 170 человек.
Корабли этого проекта создаются с применением технологии "стелс" (технология снижения заметности), предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подлодок. Фрегаты вооружены 130-миллиметровой артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК". В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.