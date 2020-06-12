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У Белого дома убрали возведенный из-за протестов забор
2020-06-12T08:00
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
в мире
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, в мире

У Белого дома убрали возведенный из-за протестов забор

02:34 12.06.2020 (обновлено: 08:00 12.06.2020)
245
© Sputnik / Артур ГабдрахмановУчастник акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
Участник акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Парковая служба собрала ограждения вокруг сквера Лафайет перед Белым домом, установленные во время беспорядков, вызванных убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, передает корреспондент РИА Новости.
Доступ в сквер полностью открыт, стоящая в его центре статуя отмыта от надписей, которыми ее покрыли протестующие. Теперь надписи мелом покрывают дорожки ближе к Белому дому: "Отмените финансирование полиции", "Кого вы защищаете?", "Нет правосудия - нет мира".
Вдоль улицы перед Белым домом еще стоят низкие ограждения, подпертые бетонными блоками. Около 40 человек проводят перед ними акцию. Она проходит мирно. Непосредственно рядом с ней полиции нет, только несколько нарядов агентов Секретной службы дежурят на стандартных позициях. Тем не менее на подходах к Белому дому еще стоят полицейские патрули, а забор по бокам улицы у Белого дома не убран.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
Протесты перед Белым домом в США
5 июня, 19:13
Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСШАВ мире
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