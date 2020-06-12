У Белого дома убрали возведенный из-за протестов забор

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Парковая служба собрала ограждения вокруг сквера Лафайет перед Белым домом, установленные во время беспорядков, вызванных убийством полицейскими афроамериканца Парковая служба собрала ограждения вокруг сквера Лафайет перед Белым домом, установленные во время беспорядков, вызванных убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, передает корреспондент РИА Новости.

Доступ в сквер полностью открыт, стоящая в его центре статуя отмыта от надписей, которыми ее покрыли протестующие. Теперь надписи мелом покрывают дорожки ближе к Белому дому: "Отмените финансирование полиции", "Кого вы защищаете?", "Нет правосудия - нет мира".

Вдоль улицы перед Белым домом еще стоят низкие ограждения, подпертые бетонными блоками. Около 40 человек проводят перед ними акцию. Она проходит мирно. Непосредственно рядом с ней полиции нет, только несколько нарядов агентов Секретной службы дежурят на стандартных позициях. Тем не менее на подходах к Белому дому еще стоят полицейские патрули, а забор по бокам улицы у Белого дома не убран.