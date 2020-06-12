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Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
2020-06-12T02:45
россия
ливия
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россия, ливия, турция, сша, в мире

Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию

02:21 12.06.2020 (обновлено: 02:45 12.06.2020)
393
© Фото : DennixoЛивия
Ливия
© Фото : Dennixo
Ливия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер обвинил Россию во вмешательстве в дела Ливии, которое, по его словам, "спровоцировало интервенцию Турции". В качестве обоснования своих выводов он привёл утверждения, уже опровергнутые заместителем главы МИД РФ дел РФ Михаилом Богдановым.
"Несмотря на то, что Ливийская национальная армия окончила осаду Триполи и несмотря на (переговоры) в Каире на прошлых выходных, которые свели вместе ливийских лидеров с востока страны и открыли путь к более широкому политическому диалогу, боевые действия интенсифицировались с участием иностранцев. Мы особенно обеспокоены продолжающимся наплывом российского военного оборудования, оружия и российских наемников "Вагнера", чье присутствие привело к значительной интервенции Турции, которая проходит сейчас", - сказал Шенкер на брифинге. Он не привел доказательств присутствия "российских наемников" в Ливии.
"Продолжающееся вмешательство внешних сил является вызовом интересам США и региональной стабильности в Восточном Средиземноморье, а также трагедией для ливийского народа. Ливийцы хотят мира и окончания иностранной интервенции", - сказал Шенкер.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Вчера, 12:28
Турция призвала США играть более активную роль в Ливии
Россия опровергает обвинения США во вмешательстве в дела Ливии и заявляет о своей заинтересованности в урегулировании конфликта. Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов уже опровергал заявления зарубежных источников, в том числе госдепа США о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК "Вагнер" и их участии в боях на стороне маршала Халифы Хафтара. Богданов заявлял, что эта информация основана на подтасованных данных источников зачастую сомнительного свойства, имеющих прямой интерес в поддержке противников Хафтара.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Вчера, 11:29
Ливан поддержал египетскую инициативу по Ливии
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