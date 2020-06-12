Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию

"Несмотря на то, что Ливийская национальная армия окончила осаду Триполи и несмотря на (переговоры) в Каире на прошлых выходных, которые свели вместе ливийских лидеров с востока страны и открыли путь к более широкому политическому диалогу, боевые действия интенсифицировались с участием иностранцев. Мы особенно обеспокоены продолжающимся наплывом российского военного оборудования, оружия и российских наемников "Вагнера", чье присутствие привело к значительной интервенции Турции, которая проходит сейчас", - сказал Шенкер на брифинге. Он не привел доказательств присутствия "российских наемников" в Ливии.