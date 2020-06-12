https://ria.ru/20200612/1572838813.html
Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
2020-06-12T02:18
2020-06-12T02:18
телефон
технологии
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телефон, технологии
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Смартфон сам по себе может выключаться из-за проблем прошивки или конкретного приложения, выключение телефона также может быть и способом защиты его от поломки, рассказал агентству “Прайм”
менеджер по телекоммуникациям агентства "Фавитон" Роман Попов.
Если это проблемы прошивки или конкретного приложения, в такой ситуации надо удалить последние установленные программы или сбросить телефон до заводских настроек (в этом случае стоит заранее сделать резервную копию данных).
Выключение также может быть способом защиты телефона от поломки – это характерно для ситуаций, когда устройство перегревается от работы каких-либо программ.
Если смартфон выключается во время звонка, то причина может быть в различных неполадках – лучше сразу обратиться в сервисный центр.