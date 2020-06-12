В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными

Ранее Трамп подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении американских военных и чиновников, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции, а также заявив, что на суд якобы влияет Россия.

"Эти меры беспрецедентны. Они подрывают наше стремление бороться с безнаказанностью и гарантировать ответственность за массовые злодеяния", - заявил глава ассамблеи МУС Квон О Гон.

Он также анонсировал внеочередное собрание бюро ассамблеи МУС на следующей неделе, чтобы "обновить" приверженность суду. "Я призываю страны-участницы и всех ключевых партнеров Римского статута еще раз заявить о своей неумолимой приверженности... принципам и ценностям, заложенным в этом статуте", - сказал Квон О Гон.

В отдельном заявлении МУС говорится, что суд продолжает твердо стоять на стороне своих сотрудников и остается без колебаний приверженным своим обязательствам в рамках мандата, порученного Римским статутом.

Согласно указу Трампа, находящиеся в юрисдикции США активы лиц, которые будут определены как причастные к судебным процессам МУС в отношении американских служащих, будут блокированы. Таким лицам также запретят выделение денег. Кроме того, им и членам их семей будет отказано во въезде в Соединенные Штаты.

Прокурор МУС Фату Бенсуда в 2017 году попросила судей выдать разрешение на расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях, совершенных американскими военными, ЦРУ и службами безопасности Афганистана, и преступлениях против человечества, совершенных радикальным движением "Талибан". МУС поддержал этот запрос, дав разрешение.

Это решение вызвало немедленную критику со стороны США. Госсекретарь Майк Помпео называл суд "не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо".