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Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
2020-06-12T02:13
здоровье - общество
общество
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здоровье - общество, общество

Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды

02:02 12.06.2020 (обновлено: 02:13 12.06.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкМужчина пьет воду
Мужчина пьет воду
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Мужчина пьет воду. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пить много воды летом жизненно необходимо. При этом нет жестких норм, которые бы определяли, сколько жидкости нужно выпить, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт и автор книги "Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения" Ольга Кашубина.
Любой сторонник здорового образа жизни (ЗОЖ) скажет вам, что надо пить как можно больше воды, чтобы очистить организм. Есть даже совет, что надо употреблять не менее 8 стаканов воды в день, однако это – миф, рассказала Ольга Кашубина. По ее словам, ваше тело само подскажет, если хочет пить, не надо устраивать "водную пытку" из-за каких-то придуманных правил.

"У нас в организме довольно неплохо настроен центр жажды. Если бы он был плохо настроен, то вы быстро бы про это узнали, поскольку страдали бы от обезвоживания. Нет ничего страшного в том, чтобы следовать за своей жаждой и ничего более не предпринимать. От этого вы не заболеете, а, наоборот, не будете себя утомлять водной пыткой и гнаться за нормой, которая неизвестно откуда взялась", - рассказала радио Sputnik врач-терапевт.

Другое дело, что в летнюю жару обезвоживание может наступить быстро. Особенно это касается детей, уточнила Ольга Кашубина.
"Я бы хотела оговориться по поводу жары и маленьких детей. Часто дети не следят за сигналами жажды, и им просто надо предлагать воду часто, чтобы они сами не забывали. У них может быстро наступить обезвоживание, и они могут плохо почувствовать себя на жаре. Деткам на прогулке надо раз в полчаса предлагать воду, и это будет хорошо. Что касается взрослого человека, то сигналы жажды настолько явные, что человек в здравом уме их никогда не пропустит", - рассказала врач в интервью радио Sputnik.
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