Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды

Любой сторонник здорового образа жизни (ЗОЖ) скажет вам, что надо пить как можно больше воды, чтобы очистить организм. Есть даже совет, что надо употреблять не менее 8 стаканов воды в день, однако это – миф, рассказала Ольга Кашубина. По ее словам, ваше тело само подскажет, если хочет пить, не надо устраивать "водную пытку" из-за каких-то придуманных правил.

"У нас в организме довольно неплохо настроен центр жажды. Если бы он был плохо настроен, то вы быстро бы про это узнали, поскольку страдали бы от обезвоживания. Нет ничего страшного в том, чтобы следовать за своей жаждой и ничего более не предпринимать. От этого вы не заболеете, а, наоборот, не будете себя утомлять водной пыткой и гнаться за нормой, которая неизвестно откуда взялась", - рассказала радио Sputnik врач-терапевт.

"Я бы хотела оговориться по поводу жары и маленьких детей. Часто дети не следят за сигналами жажды, и им просто надо предлагать воду часто, чтобы они сами не забывали. У них может быстро наступить обезвоживание, и они могут плохо почувствовать себя на жаре. Деткам на прогулке надо раз в полчаса предлагать воду, и это будет хорошо. Что касается взрослого человека, то сигналы жажды настолько явные, что человек в здравом уме их никогда не пропустит", - рассказала врач в интервью радио Sputnik.