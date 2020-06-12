Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200612/1572838548.html
Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
2020-06-12T01:41
нью-йорк (штат)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155970/73/1559707394_0:113:3072:1841_1200x0_80_0_0_91edcab7748f2b535dbfa68bd4b3b3d1.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200609/1572674754.html
нью-йорк (штат)
сша
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572838548.html?chat_room_id=1572838548
Новости
ru-RU
231
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155970/73/1559707394_0:113:3072:1841_1200x0_80_0_0_91edcab7748f2b535dbfa68bd4b3b3d1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155970/73/1559707394_68:0:2799:2048_1200x0_80_0_0_51f1bd71360798e7080f87efa28f30ec.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155970/73/1559707394_193:0:2241:2048_1200x0_80_0_0_ba8ba20f3a2fd9437b082c5689ab3fc6.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нью-йорк (штат), сша, в мире

Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства

01:41 12.06.2020
231
© AP Photo / Seth WenigСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США
© AP Photo / Seth Wenig
Сотрудники полиции в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу самодельные бомбы, сообщило в четверг полицейское управление округа Саффолк.
По его данным, инцидент произошел еще 9 июня. Местный житель Роберт Роден был остановлен на входе в реанимационное отделение больницы Университета Стони-Брук на Лонг-Айленде.
"После обнаружения в его рюкзаке подозрительного свертка была уведомлена полиция округа Саффолк, и два этажа больницы были эвакуированы", - говорится в сообщении.
В результате в рюкзаке подозреваемого нашли три самодельных взрывных устройства, дополнительные бомбы нашли при обыске дома у Родена. Устройства изучает ФБР.
Родену, которому 33 года, предъявили пока что обвинения по четырем пунктам и рассматривают дополнительные обвинения.
О мотивах задержанного ничего не сообщается.
Здание железнодорожного вокзала, Красноярск
9 июня, 12:01
Трех юных анархистов задержали в Красноярском крае за изготовление бомб
123000
Обсудить 0
Нью-Йорк (штат)СШАВ мире
Рекомендуем
Мужчина пьет воду
Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал обеспечить полиции хорошее обучение и оснащение
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
КНДР
Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
Сотрудник полиции во Франции
Заявления главы МВД Франции о борьбе с расизмом вызвали протесты полиции
Мурманская область
В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
Ливия
Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
Военная полиция в центре Бейрута во время акции протеста
Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП
Международный уголовный суд
В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
Питон
В США сняли на видео, как змеелов борется с гигантским питоном
Мужчина со смартфоном
Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21В Калифорнии обезвредили напавшего на полицейских
03:18Помпео поздравил россиян с Днем России
03:14Врач призвал переболевших COVID-19 людей соблюдать меры предосторожности
03:05Северная верфь рассказала, когда передаст ВМФ фрегат "Адмирал Касатонов"
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
Лента новостейМолния