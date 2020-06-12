https://ria.ru/20200612/1572838548.html
Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
2020-06-12T01:41
2020-06-12T01:41
нью-йорк (штат)
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нью-йорк (штат), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости.
Житель штата Нью-Йорк
пытался пронести в больницу самодельные бомбы, сообщило в четверг полицейское управление округа Саффолк.
По его данным, инцидент произошел еще 9 июня. Местный житель Роберт Роден был остановлен на входе в реанимационное отделение больницы Университета Стони-Брук на Лонг-Айленде.
"После обнаружения в его рюкзаке подозрительного свертка была уведомлена полиция округа Саффолк, и два этажа больницы были эвакуированы", - говорится в сообщении.
В результате в рюкзаке подозреваемого нашли три самодельных взрывных устройства, дополнительные бомбы нашли при обыске дома у Родена. Устройства изучает ФБР
.
Родену, которому 33 года, предъявили пока что обвинения по четырем пунктам и рассматривают дополнительные обвинения.
О мотивах задержанного ничего не сообщается.