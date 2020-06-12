Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Житель штата Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу самодельные бомбы, сообщило в четверг полицейское управление округа Саффолк.

По его данным, инцидент произошел еще 9 июня. Местный житель Роберт Роден был остановлен на входе в реанимационное отделение больницы Университета Стони-Брук на Лонг-Айленде.

"После обнаружения в его рюкзаке подозрительного свертка была уведомлена полиция округа Саффолк, и два этажа больницы были эвакуированы", - говорится в сообщении.

В результате в рюкзаке подозреваемого нашли три самодельных взрывных устройства, дополнительные бомбы нашли при обыске дома у Родена. Устройства изучает ФБР

Родену, которому 33 года, предъявили пока что обвинения по четырем пунктам и рассматривают дополнительные обвинения.