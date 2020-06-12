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Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
2020-06-12T01:38
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майк помпео, турция, стамбул, сша, в мире

Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле

01:38 12.06.2020
224
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле по обвинению в шпионаже.
"США глубоко обеспокоены сегодняшним решением турецкого суда, который осудил сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза, и надеются, что обвинительный приговор будет быстро отменен... Этот приговор подрывает доверие к турецким государственным институтам и доверие, которое лежит в основе турецко-американских отношений", - говорится в письменном заявлении Помпео.
По его словам, Топуз, который получил 8 лет и 9 месяцев тюрьмы, на протяжении 30 лет занимался продвижением сотрудничества правоохранительных органов двух стран.
По заявлению Помпео, обвинения в адрес Топуза необоснованны, поскольку неправильно отражают работу местных работников консульства. Американские официальные лица, присутствовавшие на суде, считают, что никаких заслуживающих доверия доказательств вины обвиняемого представлено не было, добавил Помпео.
Он вновь призвал власти Турции "справедливо решить вопрос".
Топуз был арестован в октябре 2017 года. После этого между двумя странами произошел визовый кризис. Топуз обвинялся в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство.
Согласно обвинительному заключению, Топуз имел тесные контакты с бывшими сотрудниками турецких правоохранительных органов, которых Анкара считает причастными к организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Ее в Турции называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов) и обвиняют в причастности к попытке переворота в июле 2016 года.
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