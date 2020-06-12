Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200612/1572838455.html
В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
2020-06-12T01:43
мурманская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_0:0:1500:844_1200x0_80_0_0_0b3d69696d7cccf13bd50e14bf8829b1.jpg
https://ria.ru/20200611/1572806546.html
2
мурманская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572838455.html?chat_room_id=1572838455
Новости
ru-RU
2365
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_0:0:1500:844_1200x0_80_0_0_0b3d69696d7cccf13bd50e14bf8829b1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_188:0:1313:844_1200x0_80_0_0_cf205bf4186c1be3993d3eccc41a7790.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_329:0:1173:844_1200x0_80_0_0_54e468df0945a9a132932d51eeda9522.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мурманская область, происшествия

В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста

01:33 12.06.2020 (обновлено: 01:43 12.06.2020)
2365
© РИА Новости / Павел ЛьвовМурманская область
Мурманская область
© РИА Новости / Павел Львов
Мурманская область. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Мурманской области с 11 июня из-за обрушения моста, сообщается на сайте правительства региона.
Решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса с "целью защиты экономических интересов предприятий, которые пострадали в результате обрушения моста на перегоне Выходной - Кола".
Режим введен с 18.00 11 июня и будет действовать, пока не завершатся работы по прокладке резервной ветки до станции Мурманск.
Пролет железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, ветка которого соединяла Мурманск с остальной частью России, обрушился 1 июня. Никто не пострадал.
Во время обрушения был сильный паводок, но в ГУМЧС отметили, что уровень воды в тот момент не превышал критической отметки, это "не позволяет делать выводы о том, что именно паводок послужил причиной происшествия".
Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований безопасности. В РЖД обещали, что движение поездов до Мурманска могут восстановить к 23 июня.
Последствия сильного дождя в Благовещенске
Вчера, 13:59
В Благовещенске сняли режим ЧС, введенный после "тропического" ливня
641437
Обсудить 2
Мурманская областьПроисшествия
Рекомендуем
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ресурсного обеспечения технического переоснащения Вооруженных сил. 23 ноября 2017
Путин уволил зампредседателя СК и замглавы Минюста
Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу
Ученые спрогнозировали сроки завершения эпидемии коронавируса в России
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
Международный уголовный суд
В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
Стоп-кадр видео презентации игровой приставки Sony PS 5
Sony показала первые игры для PlayStation 5
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В ВОЗ пояснили заявление о статистике по коронавирусу в России
Логотип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве
Сбербанк объяснил списание выплат на детей за долги
Американские флаги в Вашингтоне
В России оценили план конгрессменов США по новым санкциям
Ливия
Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
Певица Любовь Успенская
Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
Мужчина со смартфоном
Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
Подросток за компьютером
Оптическая иллюзия с совой озадачила пользователей Сети
Мужчина пьет воду
Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21В Калифорнии обезвредили напавшего на полицейских
03:18Помпео поздравил россиян с Днем России
03:14Врач призвал переболевших COVID-19 людей соблюдать меры предосторожности
03:05Северная верфь рассказала, когда передаст ВМФ фрегат "Адмирал Касатонов"
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
Лента новостейМолния