https://ria.ru/20200612/1572838455.html
В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
2020-06-12T01:33
2020-06-12T01:43
мурманская область
происшествия
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мурманская область, происшествия
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Мурманской области
с 11 июня из-за обрушения моста, сообщается на сайте правительства региона.
Решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса с "целью защиты экономических интересов предприятий, которые пострадали в результате обрушения моста на перегоне Выходной - Кола".
Режим введен с 18.00 11 июня и будет действовать, пока не завершатся работы по прокладке резервной ветки до станции Мурманск.
Пролет железнодорожного моста на перегоне Кола
- Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, ветка которого соединяла Мурманск с остальной частью России, обрушился 1 июня. Никто не пострадал.
Во время обрушения был сильный паводок, но в ГУМЧС отметили, что уровень воды в тот момент не превышал критической отметки, это "не позволяет делать выводы о том, что именно паводок послужил причиной происшествия".
Следственный комитет
возбудил дело о нарушении требований безопасности. В РЖД обещали, что движение поездов до Мурманска могут восстановить к 23 июня.