В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Режим чрезвычайной ситуации ввели в Мурманской области с 11 июня из-за обрушения моста, сообщается на сайте правительства региона.

Решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса с "целью защиты экономических интересов предприятий, которые пострадали в результате обрушения моста на перегоне Выходной - Кола".

Режим введен с 18.00 11 июня и будет действовать, пока не завершатся работы по прокладке резервной ветки до станции Мурманск.

Пролет железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, ветка которого соединяла Мурманск с остальной частью России, обрушился 1 июня. Никто не пострадал.

Во время обрушения был сильный паводок, но в ГУМЧС отметили, что уровень воды в тот момент не превышал критической отметки, это "не позволяет делать выводы о том, что именно паводок послужил причиной происшествия".