США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине

"Представитель Кремля сказал 3 июня, что недавно опубликованная ядерная доктрина России ясно указывает, что "Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия". Где это отражено в новой доктрине?" - написал Биллингсли в четверг в Twitter.

Биллингсли точно процитировал Пескова, который, действительно, выступил с таким заявлением 3 июня.

В начале июня президент РФ Владимир Путин подписал указ об Основах госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Документ регламентирует, при каких условиях Россия оставляет за собой право на ядерный удар, а также описывает главные угрозы РФ в области ядерного сдерживания.

Новая доктрина РФ подразумевает, что Москва может применить ядерного оружия в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".