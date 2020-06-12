США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли усомнился в словах пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что ядерная доктрина России не предполагает, что Москва может первой нанести ядерный удар.
"Представитель Кремля сказал 3 июня, что недавно опубликованная ядерная доктрина России ясно указывает, что "Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия". Где это отражено в новой доктрине?" - написал Биллингсли в четверг в Twitter.
Биллингсли точно процитировал Пескова, который, действительно, выступил с таким заявлением 3 июня.
В начале июня президент РФ Владимир Путин подписал указ об Основах госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Документ регламентирует, при каких условиях Россия оставляет за собой право на ядерный удар, а также описывает главные угрозы РФ в области ядерного сдерживания.
Новая доктрина РФ подразумевает, что Москва может применить ядерного оружия в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в документе "совершенно четко указывается, что может вынудить Российскую Федерацию использовать ядерное оружие, при этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия".
13 февраля, 16:20В НАТО обсудили угрозу российских ракетных систем