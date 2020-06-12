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Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
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кндр
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Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными

01:16 12.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКНДР
КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Северокорейский министр иностранных дел Ли Сон Гвон, подводя итоги двух лет, прошедших с момента первого саммита КНДР - США, заявил о безнадежности, которая характеризует отношения двух стран в данный момент, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Историческая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. На ней были достигнуты договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона.
"Надежда на улучшение отношений КНДР и США, которые витали в воздухе два года назад и привлекали всеобщее внимание, вернулись к безнадежности, характеризующейся нарастающим ухудшением", - говорится в заявлении главы МИД КНДР.
Сингапурский саммит не повлек каких-то конкретных шагов: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.
Президент США Дональд Трамп в начале января отправил Ким Чен Ыну поздравления с днем рождения, но МИД КНДР в ответ заявил, что хорошие отношения лидеров США и КНДР не означают возврат к диалогу и переговоров о снятии лишь части санкций в обмен на полную денуклеаризацию КНДР больше не будет.
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