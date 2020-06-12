https://ria.ru/20200612/1572838385.html
Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
2020-06-12T01:16
2020-06-12T01:16
ким чен ын
кндр
в мире
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ким чен ын, кндр, в мире
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Северокорейский министр иностранных дел Ли Сон Гвон, подводя итоги двух лет, прошедших с момента первого саммита КНДР
- США
, заявил о безнадежности, которая характеризует отношения двух стран в данный момент, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Историческая встреча президента США Дональда Трампа
и северокорейского лидера Ким Чен Ына
состоялась 12 июня в Сингапуре
. На ней были достигнуты договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений Пхеньяна
и Вашингтона
.
"Надежда на улучшение отношений КНДР и США, которые витали в воздухе два года назад и привлекали всеобщее внимание, вернулись к безнадежности, характеризующейся нарастающим ухудшением", - говорится в заявлении главы МИД КНДР
.
Сингапурский саммит не повлек каких-то конкретных шагов: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.
Президент США Дональд Трамп в начале января отправил Ким Чен Ыну поздравления с днем рождения, но МИД КНДР в ответ заявил, что хорошие отношения лидеров США и КНДР не означают возврат к диалогу и переговоров о снятии лишь части санкций в обмен на полную денуклеаризацию КНДР больше не будет.