Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч

Суточный прирост заболевших составил 642 человека. Новый коронавирус выявлен у 48 погибших, анализы еще 2516 умерших, у которых подозревали COVID-19, находятся в работе.

В ряде городов Эквадора, включая Гуаякиль, с 3 июня сняли часть ограничений для компаний и граждан. Всеобщий карантин продолжался более двух месяцев, после чего регионы индивидуально определяют порядок снятия ограничений. Госслужащие продолжают работать в удаленном режиме до 15 июня.