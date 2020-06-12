https://ria.ru/20200612/1572838283.html
Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
2020-06-12T01:06
2020-06-12T01:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
эквадор
в мире
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коронавирус covid-19, эквадор, в мире
МЕХИКО, 12 июн - РИА Новости.
Министерство здравоохранения Эквадора
опубликовало в четверг новые данные по коронавирусу
, согласно которым число случаев заражения достигло 45 082, от осложнений скончались 3768 человек.
Суточный прирост заболевших составил 642 человека. Новый коронавирус выявлен у 48 погибших, анализы еще 2516 умерших, у которых подозревали COVID-19, находятся в работе.
Лидером по числу заражений является город Гуаякиль
с 9901 подтвержденным случаем (14 559 во всей провинции Гуаяс
), на втором месте столица Кито
- 4549 случаев за все время наблюдений (4946 в столичной провинции Пичинча).
В ряде городов Эквадора, включая Гуаякиль, с 3 июня сняли часть ограничений для компаний и граждан. Всеобщий карантин продолжался более двух месяцев, после чего регионы индивидуально определяют порядок снятия ограничений. Госслужащие продолжают работать в удаленном режиме до 15 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.