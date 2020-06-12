Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова

По словам молодого человека, Ефремов был частым клиентом паба. "В баре Ulysses он был завсегдатаем, мне почему-то даже казалось, что он был соучредителем. У него был открыт счет, с порога кричал, чтобы ему налили то-то или то-то. Часто его видел уже в таком, очень сильно непотребном состоянии", — рассказал он.

Мужчина отметил, что Ефремов время от времени появлялся в пабе "со звездами шоу-бизнеса, из театральной сферы", при этом он "мог зайти с незастегнутой ширинкой, в состоянии глубокого опьянения".

"Он был такой безобидный, свой, постоянный посетитель, которого все называли "дядя Миша", и все снисходительно к нему относились абсолютно, зная его статус и отношения с алкоголем", — добавил молодой человек.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Ехавший за рулем Jeep Grand Cherokee артист пересек двойную сплошную, выехал на встречную и столкнулся с "Ладой", водитель которой скончался утром на следующий день. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.