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Трамп пообещал обеспечить полиции хорошее обучение и оснащение
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дональд трамп, сша, в мире

Трамп пообещал обеспечить полиции хорошее обучение и оснащение

00:36 12.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Власти США не будут лишать полицию финансирования, а, наоборот, гарантируют, что она будет хорошо обучена и оснащена, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"Мы не будем лишать полицию финансирования. Мы поступим по-другому. Мы гарантируем, что наша полиция хорошо обучена, идеально обучена, что у них лучшее оснащение", - сказал он на круглом столе в Далласе, штат Техас.
Трансляцию ведет телеканал Fox News.
Трамп объявил четыре пункта, которые, по его мнению, должны будут помочь исправить ситуацию.
Во-первых, он заверил, что власти будут работать над экономическим благополучием меньшинств: увеличить их доступ к капиталам для малого бизнеса.
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Во-вторых, Трамп обещал заняться проблемой неравного доступа к медицинским услугам в среде меньшинств.
"В-третьих, мы работаем над завершением президентского указа, который побудит управления полиции по всей стране соответствовать самым современным профессиональным стандартам в вопросах применения силы, включая тактику деэскалации конфликтов", - сказал Трамп.
Кроме того, он заявил, что власти приветствуют пилотные программы, позволяющие социальным работникам присоединиться к полицейским и поработать вместе.
В-четвертых, он заявил, что администрация вновь призывает конгресс поднять вопрос о разрешении права выбирать школу.
"Потому что доступ к образованию это вопрос гражданских прав нашего времени. Это создает конкуренцию, и другие школы больше стараются", - сказал Трамп. Сейчас распределение по школам привязано к адресу проживания.
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