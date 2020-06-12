Трамп пообещал обеспечить полиции хорошее обучение и оснащение

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Власти Власти США не будут лишать полицию финансирования, а, наоборот, гарантируют, что она будет хорошо обучена и оснащена, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп

"Мы не будем лишать полицию финансирования. Мы поступим по-другому. Мы гарантируем, что наша полиция хорошо обучена, идеально обучена, что у них лучшее оснащение", - сказал он на круглом столе в Далласе , штат Техас

Трансляцию ведет телеканал Fox News.

Трамп объявил четыре пункта, которые, по его мнению, должны будут помочь исправить ситуацию.

Во-первых, он заверил, что власти будут работать над экономическим благополучием меньшинств: увеличить их доступ к капиталам для малого бизнеса.

Во-вторых, Трамп обещал заняться проблемой неравного доступа к медицинским услугам в среде меньшинств.

"В-третьих, мы работаем над завершением президентского указа, который побудит управления полиции по всей стране соответствовать самым современным профессиональным стандартам в вопросах применения силы, включая тактику деэскалации конфликтов", - сказал Трамп.

Кроме того, он заявил, что власти приветствуют пилотные программы, позволяющие социальным работникам присоединиться к полицейским и поработать вместе.

В-четвертых, он заявил, что администрация вновь призывает конгресс поднять вопрос о разрешении права выбирать школу.