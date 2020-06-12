https://ria.ru/20200612/1572838023.html
Трамп пообещал обеспечить полиции хорошее обучение и оснащение
2020-06-12T00:36
2020-06-12T00:36
дональд трамп
сша
в мире
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дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости.
Власти США
не будут лишать полицию финансирования, а, наоборот, гарантируют, что она будет хорошо обучена и оснащена, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп
.
"Мы не будем лишать полицию финансирования. Мы поступим по-другому. Мы гарантируем, что наша полиция хорошо обучена, идеально обучена, что у них лучшее оснащение", - сказал он на круглом столе в Далласе
, штат Техас
.
Трансляцию ведет телеканал Fox News.
Трамп объявил четыре пункта, которые, по его мнению, должны будут помочь исправить ситуацию.
Во-первых, он заверил, что власти будут работать над экономическим благополучием меньшинств: увеличить их доступ к капиталам для малого бизнеса.
Во-вторых, Трамп обещал заняться проблемой неравного доступа к медицинским услугам в среде меньшинств.
"В-третьих, мы работаем над завершением президентского указа, который побудит управления полиции по всей стране соответствовать самым современным профессиональным стандартам в вопросах применения силы, включая тактику деэскалации конфликтов", - сказал Трамп.
Кроме того, он заявил, что власти приветствуют пилотные программы, позволяющие социальным работникам присоединиться к полицейским и поработать вместе.
В-четвертых, он заявил, что администрация вновь призывает конгресс поднять вопрос о разрешении права выбирать школу.
"Потому что доступ к образованию это вопрос гражданских прав нашего времени. Это создает конкуренцию, и другие школы больше стараются", - сказал Трамп. Сейчас распределение по школам привязано к адресу проживания.