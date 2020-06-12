Заявления главы МВД Франции о борьбе с расизмом вызвали протесты полиции

Как отмечает издание, слова министра вызвали гнев полицейских, которые полагают, что на них "навесили ярлык". Кастанер организовал серию консультаций с представителями стражей порядка. Покидая первую из таких встреч, глава полицейского профсоюза FO Ив Лефебр заявил, что "Кристоф Кастанер потерял доверие полиции". Он призвал главу МВД пересмотреть решение об отказе от удушающих приемов.

По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.