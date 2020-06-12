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Демонстранты блокировали центр Бейрута горящими покрышками
2020-06-12T00:16
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Демонстранты блокировали центр Бейрута горящими покрышками

00:16 12.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкДемонстранты в центре Бейрута
Демонстранты в центре Бейрута
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 12 июн - РИА Новости. Массовые волнения возобновились в Бейруте на фоне сообщений о резком падении национальной валюты. Демонстранты блокировали центральные улицы и площади горящими покрышками, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни людей на мотоциклах стекаются на площадь Рияд ас-Солх и Павших близ здания правительства. Демонстранты подожгли покрышки и скандируют антиправительственные лозунги, а также речовки против политики США и их союзников.
В пятницу курс ливанского фунта упал до 5 тысяч за доллар на черном рынке. В социальных сетях начали появляться сообщения о падении национальной валюты до 6-7 тысяч в ближайшие дни.
На месте скопления демонстрантов в центре Бейрута на данный момент нет стражей порядка и армии. Газета "Ан-Нахар" со ссылкой на источник сообщает, что командование армии пока не дало приказ вмешиваться.
Демонстранты блокировали также центральную улицу Хамра в районе главного отделения центробанка и ряд основных транспортных артерий Бейрута.
Кадры погрома у здания парламента в центре Бейрута
6 июня, 18:03
В Бейруте полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Ливанские СМИ сообщают о массовых волнениях в разных частях страны, включая крупные города Тир, Триполи, Сайда и Баальбек.
Премьер-министр Хассан Дияб на фоне волнений объявил об экстренном собрании правительства в пятницу утром для обсуждения финансовой ситуации.
Ливанский фунт начал падать по отношению к доллару с октября 2019 года. На протяжении 30 лет в стране сохранялся курс 1,5 тысячи за доллар. Однако на фоне усугубления экономического кризиса курс на черном рынке вырос до 4 тысяч, что в свою очередь резко понизило покупательную способность граждан, увеличилось и число безработных. Ливанские банки в свою очередь продолжают держать официальный курс на уровне 1,5 тысячи, при этом ограничив или прекратив полностью выдачу долларов вкладчикам и запретив перевод каких-либо средств за рубеж.
Районы Бейрута опустели
20 марта, 20:57
Районы Бейрута опустелиСамые популярные у ливанцев и туристов районы центрального Бейрута опустели. Граждане прислушались к рекомендациям правительства и не выходят из своих домов, опасаясь заразиться коронавирусом.
В субботу в центре Бейрута прошла многотысячная демонстрация против экономической политики государства и ухудшения условий жизни населения на фоне резкого роста цен и финансового кризиса. Протест перерос в погромы и столкновения с полицией. В результате пострадало около 50 человек.
Волнения начались в Ливане 17 октября 2019 года. Тогда сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири.
В конце января президент страны утвердил кабинет министров во главе с Диябом, однако массовые демонстрации в стране не остановились. Улицы ливанских городов утихли лишь с появлением угрозы распространения коронавируса и введением в стране режима "гражданской мобилизации". Однако уже в апреле в Триполи, Бейруте и Сайде люди вновь вышли на демонстрации, которые переросли в массовые погромы с поджогами банков и столкновениями с армией и полицией. Население частично успокоилось после объявления правительством Дияба о принятом антикризисном плане по стабилизации экономики в стране.
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