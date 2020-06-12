Демонстранты блокировали центр Бейрута горящими покрышками

БЕЙРУТ, 12 июн - РИА Новости. Массовые волнения возобновились в Массовые волнения возобновились в Бейруте на фоне сообщений о резком падении национальной валюты. Демонстранты блокировали центральные улицы и площади горящими покрышками, передает корреспондент РИА Новости.

Сотни людей на мотоциклах стекаются на площадь Рияд ас-Солх и Павших близ здания правительства. Демонстранты подожгли покрышки и скандируют антиправительственные лозунги, а также речовки против политики США и их союзников.

В пятницу курс ливанского фунта упал до 5 тысяч за доллар на черном рынке. В социальных сетях начали появляться сообщения о падении национальной валюты до 6-7 тысяч в ближайшие дни.

На месте скопления демонстрантов в центре Бейрута на данный момент нет стражей порядка и армии. Газета "Ан-Нахар" со ссылкой на источник сообщает, что командование армии пока не дало приказ вмешиваться.

Демонстранты блокировали также центральную улицу Хамра в районе главного отделения центробанка и ряд основных транспортных артерий Бейрута.

Ливанские СМИ сообщают о массовых волнениях в разных частях страны, включая крупные города Тир, Триполи , Сайда и Баальбек.

Премьер-министр Хассан Дияб на фоне волнений объявил об экстренном собрании правительства в пятницу утром для обсуждения финансовой ситуации.

Ливанский фунт начал падать по отношению к доллару с октября 2019 года. На протяжении 30 лет в стране сохранялся курс 1,5 тысячи за доллар. Однако на фоне усугубления экономического кризиса курс на черном рынке вырос до 4 тысяч, что в свою очередь резко понизило покупательную способность граждан, увеличилось и число безработных. Ливанские банки в свою очередь продолжают держать официальный курс на уровне 1,5 тысячи, при этом ограничив или прекратив полностью выдачу долларов вкладчикам и запретив перевод каких-либо средств за рубеж.

В субботу в центре Бейрута прошла многотысячная демонстрация против экономической политики государства и ухудшения условий жизни населения на фоне резкого роста цен и финансового кризиса. Протест перерос в погромы и столкновения с полицией. В результате пострадало около 50 человек.

Волнения начались в Ливане 17 октября 2019 года. Тогда сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири