В Подмосковье заработали летние веранды кафе и ресторанов

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Летние веранды кафе и ресторанов открылись в Летние веранды кафе и ресторанов открылись в Московской области , торговые центры по-прежнему остаются закрытыми, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев

"Глобально мы не можем открыть пока торговые центры, это нас беспокоит... В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе, уже можно отдыхать на улице", - сообщил накануне Воробьев в эфире телеканала " Россия 1 ".

Ранее в Подмосковье возобновили деятельность бани, душевые, салоны красоты, солярии, сауны, спа-салоны, и другие объекты, в которых оказываются подобные услуги, но с условием, что площадь помещения должна быть до 400 квадратных метров, также необходим отдельный вход. Кроме этого, в регионе начали работать парикмахерские и религиозные объекты. Все открывшиеся организации в обязательном порядке должны соблюдать меры профилактики, разработанные с целью недопущения распространения в регионе COVID-19.

Также с 8 июня в Подмосковье запустили плановую госпитализацию в стационары, в которых не проводилось лечение пациентов с коронавирусом, а в поликлиниках начали принимать врачи узких профилей. Для посетителей поликлиник ввели правила: обязательное использование масок и перчаток, допуск не более одного сопровождающего для пациента. На входе всем измеряют температуру. Пациентов записывают к специалистам с интервалом не менее 30 минут, чтобы успеть продезинфицировать помещение. Также в поликлиниках нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции.

Балашихе, Солнечногорске, Пушкино, Одинцово и Истре. Кроме этого, с четверга в Подмосковье заработали семь бесплатных автокинотеатров. Показы проходят на парковках торговых центров и в парках. Сеансы начинаются в 21.45. Площадки расположены в Домодедово

Ситуация с COVID-19 в регионе стабилизируется, об этом свидетельствуют цифры оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области: в среду и четверг число выписавшихся после выздоровления пациентов превышало количество новых случаев заражения.

"Слава Богу, в июне месяце у нас снижение и смертности, и госпитализации, все-таки волна ушла, и за все это время спасено 35 тысяч жизней", - сказал Воробьев в четверг.

На сегодняшний день в Подмосковье 47 181 пациент с COVID-19, выздоровели 14 187 пациентов, скончались 644 человека.