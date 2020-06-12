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В Подмосковье заработали летние веранды кафе и ресторанов
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье заработали летние веранды кафе и ресторанов

00:08 12.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛетние веранды
Летние веранды
© РИА Новости / Владимир Песня
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Летние веранды. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Летние веранды кафе и ресторанов открылись в Московской области, торговые центры по-прежнему остаются закрытыми, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Глобально мы не можем открыть пока торговые центры, это нас беспокоит... В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе, уже можно отдыхать на улице", - сообщил накануне Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее в Подмосковье возобновили деятельность бани, душевые, салоны красоты, солярии, сауны, спа-салоны, и другие объекты, в которых оказываются подобные услуги, но с условием, что площадь помещения должна быть до 400 квадратных метров, также необходим отдельный вход. Кроме этого, в регионе начали работать парикмахерские и религиозные объекты. Все открывшиеся организации в обязательном порядке должны соблюдать меры профилактики, разработанные с целью недопущения распространения в регионе COVID-19.
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Также с 8 июня в Подмосковье запустили плановую госпитализацию в стационары, в которых не проводилось лечение пациентов с коронавирусом, а в поликлиниках начали принимать врачи узких профилей. Для посетителей поликлиник ввели правила: обязательное использование масок и перчаток, допуск не более одного сопровождающего для пациента. На входе всем измеряют температуру. Пациентов записывают к специалистам с интервалом не менее 30 минут, чтобы успеть продезинфицировать помещение. Также в поликлиниках нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции.
Кроме этого, с четверга в Подмосковье заработали семь бесплатных автокинотеатров. Показы проходят на парковках торговых центров и в парках. Сеансы начинаются в 21.45. Площадки расположены в Домодедово, Балашихе, Солнечногорске, Пушкино, Одинцово и Истре.
Ситуация с COVID-19 в регионе стабилизируется, об этом свидетельствуют цифры оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области: в среду и четверг число выписавшихся после выздоровления пациентов превышало количество новых случаев заражения.
"Слава Богу, в июне месяце у нас снижение и смертности, и госпитализации, все-таки волна ушла, и за все это время спасено 35 тысяч жизней", - сказал Воробьев в четверг.
На сегодняшний день в Подмосковье 47 181 пациент с COVID-19, выздоровели 14 187 пациентов, скончались 644 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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