https://ria.ru/20200612/1572827568.html
Туристы рассказали, в какие страны не боятся отправиться в путешествие
2020-06-12T11:46
2020-06-12T11:46
туризм
россия
туризм
новости - туризм
всемирная туристская организация
кипр
германия
черногория
китай
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156012/57/1560125760_0:82:2000:1207_1200x0_80_0_0_23d81c3b5bee9045b8161d2ca552cd09.jpg
https://ria.ru/20200528/1571996973.html
россия
кипр
германия
черногория
китай
греция
турция
грузия
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156012/57/1560125760_0:82:2000:1207_1200x0_80_0_0_23d81c3b5bee9045b8161d2ca552cd09.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156012/57/1560125760_221:0:2000:1334_1200x0_80_0_0_e622115d383af4ab3def3d695fac4358.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156012/57/1560125760_518:0:1852:1334_1200x0_80_0_0_44b4cdc6d4986f3b46417f8c8322cd6d.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
россия, туризм, новости - туризм, всемирная туристская организация, кипр, германия, черногория, китай, греция, турция, грузия
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие страны считают безопасными для поездок в ближайшем будущем, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2700 пользователей и выяснили, что каждый десятый (девять процентов) из них уже сейчас считает безопасными путешествия по всему миру — нужно просто соблюдать меры предосторожности. Зато каждый двадцатый опрошенный (5,5 процентов) думает, что опасность пока велика везде и лучше посидеть дома.
Греция оказалась лидером среди стран, поездка в которые вызывает после пандемии меньше всего страхов. Ее назвали 6,8 процента туристов. Турцию выбрали 6,4 процента путешественников. Также достаточно много респондентов отметили Черногорию (5,5 процента), Грузию (5,1 процента), Россию (4,2 процента), Кипр (3,8 процента), Германию и Китай (по 2,5 процента).
Отношение к "паспорту здоровья", введение которого планирует Всемирная туристская организация, у путешественников двоякое: 54,4 процента не считают его появление серьезным препятствием для планирования отпуска. Остальные отмечают, что в таком случае их поездка будет под вопросом.
Куда больше новых разрешительных документов пользователей волнует финансовый вопрос путешествий: 57,5 процента признались, что отдых придется отложить, если его стоимость превысит ожидаемый лимит. При этом большинство (77,3 процента) считают, что поездки в будущем подорожают. При этом 44 процента туристов уже начали мониторить цены на билеты, отели и туры.