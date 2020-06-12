Туристы рассказали, в какие страны не боятся отправиться в путешествие

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие страны считают безопасными для поездок в ближайшем будущем, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди 2700 пользователей и выяснили, что каждый десятый (девять процентов) из них уже сейчас считает безопасными путешествия по всему миру — нужно просто соблюдать меры предосторожности. Зато каждый двадцатый опрошенный (5,5 процентов) думает, что опасность пока велика везде и лучше посидеть дома.

Греция оказалась лидером среди стран, поездка в которые вызывает после пандемии меньше всего страхов. Ее назвали 6,8 процента туристов. Турцию выбрали 6,4 процента путешественников. Также достаточно много респондентов отметили Черногорию (5,5 процента), Грузию (5,1 процента), Россию (4,2 процента), Кипр (3,8 процента), Германию и Китай (по 2,5 процента).

Отношение к "паспорту здоровья", введение которого планирует Всемирная туристская организация, у путешественников двоякое: 54,4 процента не считают его появление серьезным препятствием для планирования отпуска. Остальные отмечают, что в таком случае их поездка будет под вопросом.