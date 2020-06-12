Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200612/1572827568.html
Туристы рассказали, в какие страны не боятся отправиться в путешествие
2020-06-12T11:46
туризм
россия
туризм
новости - туризм
всемирная туристская организация
кипр
германия
черногория
китай
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156012/57/1560125760_0:82:2000:1207_1200x0_80_0_0_23d81c3b5bee9045b8161d2ca552cd09.jpg
https://ria.ru/20200528/1571996973.html
россия
кипр
германия
черногория
китай
греция
турция
грузия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
1474
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156012/57/1560125760_0:82:2000:1207_1200x0_80_0_0_23d81c3b5bee9045b8161d2ca552cd09.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156012/57/1560125760_221:0:2000:1334_1200x0_80_0_0_e622115d383af4ab3def3d695fac4358.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156012/57/1560125760_518:0:1852:1334_1200x0_80_0_0_44b4cdc6d4986f3b46417f8c8322cd6d.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, туризм, новости - туризм, всемирная туристская организация, кипр, германия, черногория, китай, греция, турция, грузия

Туристы рассказали, в какие страны не боятся отправиться в путешествие

11:46 12.06.2020
1474
© РИА Новости / Александр АндреевТуристка на пляже, Таиланд
Туристка на пляже, Таиланд
© РИА Новости / Александр Андреев
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие страны считают безопасными для поездок в ближайшем будущем, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2700 пользователей и выяснили, что каждый десятый (девять процентов) из них уже сейчас считает безопасными путешествия по всему миру — нужно просто соблюдать меры предосторожности. Зато каждый двадцатый опрошенный (5,5 процентов) думает, что опасность пока велика везде и лучше посидеть дома.
Греция оказалась лидером среди стран, поездка в которые вызывает после пандемии меньше всего страхов. Ее назвали 6,8 процента туристов. Турцию выбрали 6,4 процента путешественников. Также достаточно много респондентов отметили Черногорию (5,5 процента), Грузию (5,1 процента), Россию (4,2 процента), Кипр (3,8 процента), Германию и Китай (по 2,5 процента).
Отношение к "паспорту здоровья", введение которого планирует Всемирная туристская организация, у путешественников двоякое: 54,4 процента не считают его появление серьезным препятствием для планирования отпуска. Остальные отмечают, что в таком случае их поездка будет под вопросом.
Куда больше новых разрешительных документов пользователей волнует финансовый вопрос путешествий: 57,5 процента признались, что отдых придется отложить, если его стоимость превысит ожидаемый лимит. При этом большинство (77,3 процента) считают, что поездки в будущем подорожают. При этом 44 процента туристов уже начали мониторить цены на билеты, отели и туры.
Отдыхающие и продавец игрушек на городском пляже Алимос в пригороде Афин
28 мая, 08:00Туризм
All inclusive в эпоху пандемии. Новые правила пляжного отдыха в Греции
220202
ТуризмРоссияТуризмНовости - ТуризмВсемирная туристская организацияКипрГерманияЧерногорияКитайГрецияТурцияГрузия
Рекомендуем
Люди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
Россиян призвали смело бронировать отдых в Крыму
Лобби отеля, Бодрум
Эксперты рассказали о графике открытия турецких отелей
Девушка катается на велосипеде в парке Сад будущего в Москве
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане подвели итоги первого года президентства Токаева
Керала, Индия
В Индии установили правила работы отелей, кафе и туроператоров
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко посоветовал при планировании отдыха быть готовыми поменять планы
Самолет авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Внуково в Москве
Турция намерена возобновить полеты в Россию с 15 июля
Сеть кофеен Starbucks
Starbucks запретила работникам носить атрибутику Black Lives Matter
Пляж Эс Тренк на острове Майорка, Испания
Балеары начнут пилотный проект по приему туристов из стран Шенгена
Горожане на одной из улиц в Москве
В Минздраве рассказали, как жара влияет на распространение коронавируса
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске
В Норильске на месте ЧП продолжают собирать топливно-водяную смесь
Прохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
Названы признаки второй волны коронавируса
Сахар
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Пробирки с кровью
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП
00:27При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
00:21В ливанских городах проходят столкновения демонстрантов и силовиков
00:17Помпео и Боррель обсудили ситуацию в Ливии
23:53Мужчина умер от сердечного приступа на пункте пропуска в Донбассе
Лента новостейМолния