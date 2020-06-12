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Американский топ-экономист: "В 2021 году грядет крах доллара"
2020-06-12T08:00
стивен мнучин
дональд трамп
йельский университет
евросоюз
франция
сша
авторы
в мире
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Шо, опять? Каждый год предсказывают крах доллара, но сбывается этот прогноз только по отношению к рублю
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Каждый раз, когда доллар начинает расти, появляются такие новости. Чет ни разу не слышал мнения экспертов по поводу того, когда рубль станет дороже доллара.
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353
60
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РИА Новости
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353
60
стивен мнучин, дональд трамп, йельский университет, евросоюз, франция, сша, авторы, в мире

Американский топ-экономист: "В 2021 году грядет крах доллара"

08:00 12.06.2020
27657
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗнаки доллара на табло курса валют
Знаки доллара на табло курса валют
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
"Коронавирусный кризис" и массовые беспорядки, уже приведшие к материальному ущербу на миллиарды долларов, а также к имиджевому ущербу, который вообще невозможно измерить в деньгах, заставляют американское экспертное сообщество взглянуть на США другими глазами. Не глазами восхищенного подростка, профессионального пропагандиста или наивного зрителя старого голливудского боевика, которому заранее известно, что в конце концов Америка всех победит и зло (то есть те, кто выступает против Вашингтона) будет жестоко наказано, а глазами доктора, наблюдающего за приступом тяжелой болезни.

Среди тех, кто осмелился взглянуть на США именно таким образом, наблюдается определенный плюрализм мнений. В том смысле, что кто-то считает, что все проблемы могут быть решены роспуском полицейских управлений (за счет резкого урезания их бюджета), после чего в США наступит расовый мир и экономическая благодать. А кому-то кажется, что Соединенным Штатам нужно сконцентрироваться на своей новой холодной войне с Китаем, вероятно, подразумевая, что идентификация общего и очень серьезного врага станет эдаким "социокультурным клеем", с помощью которого можно будет собрать воедино разбитое вдребезги американское общество.

Обе эти оценки, скорее всего, крайне далеки от истины, и их сторонников можно (и даже нужно) заподозрить в определенной ангажированности, но тем интереснее проанализировать мнение представителя элиты, который не столько предлагает какое-то "лечение", сколько указывает на возможность обострения всех американских проблем из-за того, что под угрозой находится не только американская демократия и имидж мирового гегемона, но и сама основа американского благосостояния: доллар США.
Примечательно, что автором этого прогноза (или скорее апокалиптического финансового пророчества) является не рядовой эксперт или аналитик, не маргинальный журналист, а представитель совсем другого класса, "идеальный американский элитарий" в лице Стивена Роуча, из-под пера которого вышла колонка для Bloomberg, опубликованная под несвойственным для американского финансового агентства эмоциональным заголовком "Грядет крах доллара".
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Стивен Роуч (Stephen Roach) — доктор экономических наук, бывший член совета директоров Федеральной резервной системы США, старший научный сотрудник влиятельного аналитического центра Brookings Institution, экс-руководитель всего азиатского направления и бывший главный экономист ведущего американского банка Morgan Stanley, а ныне — старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете, самом влиятельном вузе "Лиги плюща".
Его колонка примечательна тем, что сразу же отбрасывает хоть какие-то попытки придать нынешней версии мировой финансовой системы хоть какую-то иллюзию справедливости, обоснованности или честности. Нет, доктор Роуч называет вещи своими именами — с прямотой, которой позавидуют многие китайские или российские журналисты:

"Эпоха "непомерных привилегий" доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу. В 1960-х годах тогдашний министр финансов Франции Валери Жискар д'Эстен придумал этот термин ("непомерная привилегия". — Прим. авт.) в основном из-за фрустрации, жалуясь на США, которые свободно использовали остальной мир, поддерживая свой чрезмерно высокий уровень жизни. В течение почти 60 лет мир жаловался, но ничего не делал. Те дни прошли".

Когда очередные попытки дедолларизировать российский экспорт или европейский импорт и вообще любую часть мировой финансовой системы будут наталкиваться в инфополе на едкий сарказм "экспертов", объясняющих, что доллар заменить нельзя и не нужно, то стоит помнить об этом прекрасном описании проблемы: даже ведущий американский эксперт признает, что статус доллара — это привилегия, дающая Соединенным Штатам несправедливые преференции, и что уровень жизни в США поддерживается не какими-то магическими достижениями властей, а использованием этих привилегий против остального мира.
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Несмотря на то что все долларовые проблемы обострились в эпоху коронавируса, йельский экономист указывает на то, что проблемы носят системный и структурный характер:
"Не имея внутренних сбережений и желая инвестировать и расти, США в значительной мере воспользовались ролью доллара в качестве основной резервной валюты в мире и в значительной степени использовали избыточные сбережения из-за рубежа, чтобы совместить несовместимое. Но за это пришлось заплатить цену. Чтобы привлечь иностранный капитал, США имели дефицит текущего счета — который является самой широкой мерой торговли, поскольку включает инвестиции — каждый год с 1982-го. COVID-19 и вызванный им экономический кризис растягивают это противоречие между сбережениями и счетом текущих операций до предела. А виноват в этом взрыв дефицита государственного бюджета".
По его оценкам, когда первоначальный глобальный шок пройдет и мир осознает, в каком состоянии на самом деле находится американская экономика, то уже в 2021 году доллар обесценится до 35% по отношению к корзине валют стран, в которыми США ведут международную торговлю, и, судя по всему, это далеко не предел возможной девальвации. Протекционизм в исполнении администрации Дональда Трампа и ухудшение международного имиджа США (а доктор Роуч напоминает, что "международное лидерство" — это элемент поддержки статуса доллара) сделают ситуацию еще хуже, оставляя нерешенной главную проблему: американцы очень хотят много тратить (и в список желающих потратить много денег входит прежде всего правительство США), но сберегать деньги они разучились и принципиально не хотят учиться это делать снова.
Предупреждение бывшего главного экономиста Morgan Stanley смотрится особенно ярко на фоне новостей о том, что Федрезерв США не видит скорого восстановления экономики после коронавируса, а также ожидает, что процентные ставки по доллару будут около нуля на протяжении примерно двух лет.
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Свежее обещание министра финансов Стивена Мнучина снова обратиться к конгрессу США за разрешением увеличить долг еще сильнее (фактически — напечатать деньги и залить их в бюджет) только укрепляет аргументы "долларовых пессимистов". Но надо признать очевидное: у Соединенных Штатов еще остался один, типично американский метод защиты своих привилегий. Им достаточно сделать так, чтобы всем остальным странам было еще хуже, чем самим США, и тогда американская финансовая система и доллар будут смотреться вполне перспективно. Проблема в том, что мир серьезно изменился со времен 1960-х. И сейчас у США уже вряд ли будет достаточно возможностей, чтобы безнаказанно провести операцию такого рода, хотя Вашингтон, используя санкции и провокации, в том числе против России, Китая и Евросоюза — обязательно попробует.
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Стивен МнучинДональд ТрампЙельский университетЕвросоюзФранцияСШААвторыВ мире
Популярные комментарии
Шо, опять? Каждый год предсказывают крах доллара, но сбывается этот прогноз только по отношению к рублю
12 июня, 10:23
АБАндрей Бесс
127501055
Каждый раз, когда доллар начинает расти, появляются такие новости. Чет ни разу не слышал мнения экспертов по поводу того, когда рубль станет дороже доллара.
12 июня, 12:50
Ой, не смешите мне
134111034
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