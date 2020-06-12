https://ria.ru/20200612/1572822210.html
Эксперты рассказали о графике открытия турецких отелей
2020-06-12T15:38
2020-06-12T15:38
кемер
анталья (провинция)
туризм
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туризм
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новости - туризм
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кемер, анталья (провинция), коронавирус covid-19, туризм, отели, белек, новости - туризм, германия, турция
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.
Основная масса популярных гостиниц на курортах Турции планирует принять гостей во второй половине июня или в первых числах июля, сообщает
TourDom.ru.
По данным графика открытия отелей, которым поделилась со своими партнерами одна из принимающих компаний, в Анталье 15 июня откроются две популярных гостиницы, днем позже и 20 июня – еще по одной. В Белеке уже работают как минимум три известных отеля, запланировали старт сезона еще в стольких же. Также начинают открываться гостиницы в Кемере.
Вторая "волна" ожидается 1–3 июля, тогда речь пойдет о более массовом открытии.
В то же время, судя по расписанию, не все отели Турции определились с датами. Больше всего пробелов в Сиде. Этот регион находится дальше от аэропорта Антальи, что несколько снижает конкурентоспособность местных гостиниц.
Плохой новостью, по данным издания, для турецких отельеров стало решение правительства Германии обновить рекомендации для граждан – этим летом немецких туристов призывали не выезжать на отдых за пределы ЕС.