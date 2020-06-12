Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200612/1572813579.html
В Сети появилось видео со съемок фильма "Топ Ган: Мэверик"
2020-06-12T06:40
культура
коронавирус covid-19
фильмы 2020
кино и сериалы
новости культуры
том круз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156246/00/1562460017_0:0:2685:1510_1200x0_80_0_0_b22cc647627bbe7ab80af7b8cf30a05f.jpg
https://ria.ru/20200609/1572679370.html
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
1744
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156246/00/1562460017_0:0:2685:1510_1200x0_80_0_0_b22cc647627bbe7ab80af7b8cf30a05f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156246/00/1562460017_304:0:2317:1510_1200x0_80_0_0_a128df3b435d8739adbfd79dd3be1148.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156246/00/1562460017_534:0:2044:1510_1200x0_80_0_0_a1b2b62d931f8c6baeecfe888f641435.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, том круз

В Сети появилось видео со съемок фильма "Топ Ган: Мэверик"

06:40 12.06.2020
1744
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео со съемок боевика Джозефа Косински "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом в роли летчика-аса Пита Митчелла, сообщает ScreenRant.
Создатели видео показывают, как снимают сцены с настоящим истребителем и уточнили, что ролик создан без использования компьютерной графики. Ранее Том Круз тоже говорил, что "Топ Ган: Мэверик", возможно, будет последним фильмов с таким количеством реальных полетов.
Но как рассказал в интервью журналу Empire продюсер Джерри Брукхаймер, и хотя актер хотел, чтобы он и другие участники картины действительно полетали в истребителе F-18 во время съемочного процесса, им не дали этого сделать.

"ВМС не разрешили бы ему управлять F-18. В фильме он пилотирует P-51 и летает на вертолетах. В самолете он может сделать почти все, что угодно", — прокомментировал Брукхаймер.

В апреле этого года стало известно, что премьеру боевика – сиквела классической картины 1986 года перенесли с конца июня на 23 декабря из-за вспышки коронавируса.
Фотоколл актеров фильма Обливион
9 июня, 20:50Культура
Том Круз прилетел на съемки в Лондон за пару часов до новых ограничений
700004
КультураКоронавирус COVID-19фильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыТом Круз
Рекомендуем
Банковские карты
Эксперт раскрыл способы мошенников по взлому карт с бесконтактной оплатой
Логотип компании Apple на магазине Apple Store в Нью-Йорке
Раскрыты планы Apple выпустить девять новых iPhone
Париж
Минобороны Франции будет финансировать разработку инновационной ткани
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
Мужчина со смартфоном
Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
Игровая приставка Sony PlayStation 5
Sony презентовала PlayStation 5
Вертолет Ка-52 Аллигатор во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме Армия-2016
"Такого еще не было": Россия получит новое оружие для ударов по площадям
Знаки доллара на табло курса валют
Американский топ-экономист: "В 2021 году грядет крах доллара"
Автомобили службы Яндекс Такси в Москве
"Везет" прокомментировал запрет ФАС на покупку компании
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
ООН заявила об "иранском происхождении" атаковавших саудовские НПЗ ракет
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП
Международный уголовный суд
В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
Кадр из фильма 365 дней
Эротический фильм "365 дней" стал самым просматриваемым на Netflix
Разбитая фигура Статуи Свободы возле разграбленного сувенирного магазина в Нью-Йорке
Правды нет, объективность умерла. Катастрофа американских СМИ
КНДР
Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП
00:27При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
00:21В ливанских городах проходят столкновения демонстрантов и силовиков
00:17Помпео и Боррель обсудили ситуацию в Ливии
23:53Мужчина умер от сердечного приступа на пункте пропуска в Донбассе
Лента новостейМолния