В Сети появилось видео со съемок фильма "Топ Ган: Мэверик"

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео со съемок боевика Джозефа Косински "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом в роли летчика-аса Пита Митчелла, сообщает ScreenRant.
No CGI here. 👀 #TopGunMaverick #behindthescenes pic.twitter.com/oHn76X9208— Skydance (@Skydance) June 10, 2020
Создатели видео показывают, как снимают сцены с настоящим истребителем и уточнили, что ролик создан без использования компьютерной графики. Ранее Том Круз тоже говорил, что "Топ Ган: Мэверик", возможно, будет последним фильмов с таким количеством реальных полетов.
Но как рассказал в интервью журналу Empire продюсер Джерри Брукхаймер, и хотя актер хотел, чтобы он и другие участники картины действительно полетали в истребителе F-18 во время съемочного процесса, им не дали этого сделать.
"ВМС не разрешили бы ему управлять F-18. В фильме он пилотирует P-51 и летает на вертолетах. В самолете он может сделать почти все, что угодно", — прокомментировал Брукхаймер.
В апреле этого года стало известно, что премьеру боевика – сиквела классической картины 1986 года перенесли с конца июня на 23 декабря из-за вспышки коронавируса.