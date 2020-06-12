Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200612/1572797801.html
Союзничество под вопросом. США не хотят содержать базы в Германии
2020-06-12T08:00
марк милли
бундесвер германии
дональд трамп
мгимо
нато
ангела меркель
германия
сша
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572792403_0:314:3072:2042_1200x0_80_0_0_bee4052f6f72ae96428b9cb072b32147.jpg
https://ria.ru/20200522/1571726266.html
https://ria.ru/20190820/1557645348.html
А своих мужиков в Германии не осталось,все на каблуках ходят?Свою страну может защищать только свой народ.Другого быть не может.
36
Развод дешёвый. Немцы с французами не первый год обсуждают создание европейской армии в обход НАТО.
15
9
германия
сша
берлин (город)
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572797801.html?chat_room_id=1572797801
Новости
ru-RU
13517
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572792403_0:314:3072:2042_1200x0_80_0_0_bee4052f6f72ae96428b9cb072b32147.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572792403_163:0:2894:2048_1200x0_80_0_0_78eeeb5ab719fa36cfbf3fe8fb555edb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572792403_481:421:2108:2048_1200x0_80_0_0_b0152244147f37dedf2b020628c071e3.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марк милли, бундесвер германии, дональд трамп, мгимо, нато, ангела меркель, германия, сша, берлин (город), в мире

Союзничество под вопросом. США не хотят содержать базы в Германии

08:00 12.06.2020
13517
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп на военной авиабазе Рамштайн, Германия
Президент США Дональд Трамп на военной авиабазе Рамштайн, Германия
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Если немцы не увеличат расходы на НАТО, американские военные покинут Германию. Новым местом дислокации может стать Польша. Ни в Берлине, ни в Вашингтоне эти инициативы Дональда Трампа не встретили понимания. "Американо-немецкие противоречия на руку русским", — забили тревогу в конгрессе и бундестаге. Почему Белый дом недоволен союзниками и при чем тут Россия, разбиралось РИА Новости.

"Содержать базы дорого"

"Трамп распорядился вывести 9,5 тысячи американских военных из Германии. На базах в ФРГ останутся около 25 тысяч наших солдат. Решение принято после консультаций главы государства с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил генералом Марком Милли", — заявил высокопоставленный сотрудник Белого дома.
На вопрос журналистов, почему Трамп лично не проинформировал общественность о столь важном шаге, чиновник не ответил. Но добавил, что частичный вывод контингента из ФРГ обсуждается с осени. "Отказ Ангелы Меркель участвовать в саммите "Большой семерки" в США с этим не связан", — уточнил он.
Подробностей так и не последовало. Трамп по-прежнему хранит молчание. Детали передислокации раскрыл приближенный к администрации президента источник.
"Затраты США на оборону союзников по НАТО выросли. Содержать большой контингент в Германии невыгодно. Советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен подготовил план по сокращению. В сентябре часть военных перебросят в Польшу, часть вернется домой", — разъяснил он.
На Трампа обрушился шквал критики. Не только демократы, но и республиканцы в конгрессе заявили, что это "вредит национальной безопасности".
Комитет по делам вооруженных сил палаты представителей отправил главе государства письмо с призывом не обострять отношения с Германией. Старший республиканец комитета Мэк Торнберри указал, что ситуацией может воспользоваться Россия и укрепить свои позиции в ФРГ.
CC BY-SA 3.0 / Stahlkocher / Военная авиабаза Buchel в Германии
Военная авиабаза Buchel в Германии
CC BY-SA 3.0 / Stahlkocher /
Военная авиабаза Buchel в Германии

Провокатор ушел, проблемы остались

В Германии тоже забеспокоились. Признав, что отношения Берлина и Вашингтона складываются непросто, министр иностранных дел Хайко Маас указал на значимость военного союза для обеих стран.
Глава бундесвера Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что не получала никаких официальных уведомлений. Американское военное присутствие в Германии она считает основой безопасности НАТО.
После отставки в начале июня скандального американского посла Ричарда Гренелла немцы рассчитывали на взаимопонимание с Вашингтоном. Основания для этого были. Немецкие власти, например, пообещали увеличить расходы на оборону. Если экономика быстро оправится после пандемии коронавируса, к 2024 году взносы Берлина на нужды альянса вырастут с нынешних 43 миллиардов евро до 60 миллиардов.
Но Вашингтону этого мало. Трамп напоминает, что все члены НАТО обязаны вносить в общий бюджет не менее двух процентов ВВП. А обещанное Берлином — это всего полтора процента. Немцы апеллируют к тому, что у них крупнейшая экономика в Европе. Соответственно, и платежи побольше, чем у остальных.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Несмотря на распри, в США никогда не ставили под сомнение необходимость своего военного присутствия в Германии. Скорее сами немцы возмущались тем, что содержание иностранной армии обходится слишком дорого. Депутаты партии "Левые" подсчитали: на американские базы за семь лет Германия потратила 243 миллиона евро. Это чересчур, полагают многие.
Недовольство вызывает и ядерное оружие. Депутаты бундестага от Социал-демократической партии требовали вывезти атомные бомбы из Германии в Польшу. Но правящий Христианско-демократический союз во главе с Ангелой Меркель воспротивился. Тему замяли.
В начале мая в Польше состоялись совместные военные учения. Американцы прибыли на полигон Дравско-Поморске как раз из Германии. Отрабатывали переброску войск через границу, учились преодолевать водные препятствия.
После учений американские высокопоставленные военные подчеркивали особую важность для гипотетического военного конфликта контингента в Германии — самого многочисленного в Европе.
Акция против закупки новых американских истребителей F-18 в Германии
22 мая, 08:00
"Германия ослабляет альянс". Перевезут ли США ядерное оружие в Польшу

Российская угроза не оправдание

"Военная база США в Германии — перевалочный пункт для переброски живой силы и техники на Ближний Восток. В ФРГ хранится американское ядерное оружие. Передислоцировать эти воинские подразделения в соседнюю Польшу невыгодно, дорого и рискованно. Вашингтон отдает себе в этом отчет, поэтому американо-немецкие противоречия останутся на уровне риторики", — полагает специалист Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла Пал Дунай.
В беседе с РИА Новости эксперт признает, что отношения лидеров США и Германии не безоблачны. Но политические институты двух стран продолжают сотрудничать.
"Трения между Трампом и Меркель накладывают отпечаток на характер дискуссий. Обсуждение стратегических вопросов омрачено взаимным недопониманием. К тому же и в США, и в Германии предстоят выборы, и это вносит элемент популизма в высказывания политиков. Но стороны прекрасно понимают, что американские базы в Германии — важный форпост евроатлантической безопасности", — подчеркивает Дунай.
Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов отмечает, что американцы планомерно сокращают контингент в Германии с начала девяностых годов и немцы всегда спокойно на это реагировали. Тем не менее намерение Трампа в Берлине восприняли как недружественный шаг, добавляет эксперт.
"Для Германии присутствие американских военных — гарантия союзнических обязательств Вашингтона. Объекты военной инфраструктуры НАТО обеспечивают работой свыше 12 тысяч местных жителей. Для многих немцев это самый привлекательный работодатель в округе", — объясняет Соколов.
© Flickr / U.S. Army EuropeАмериканские солдаты на территории военной базы в Кайзерслаутерне, Германия
Американские солдаты на территории военной базы в Кайзерслаутерне, Германия
© Flickr / U.S. Army Europe
Американские солдаты на территории военной базы в Кайзерслаутерне, Германия
Однако эксперт сомневается, что Берлин увеличит расходы на НАТО.
Немецкий избиратель, как правило, настроен пацифистски и не одобрит раздувания военного бюджета. "Российская угроза тут не аргумент. Против выступают и входящие в правящую коалицию социал-демократы, контролирующие Министерство финансов", — уточняет Соколов.
В любом случае Германия не в состоянии отказаться от американских гарантий безопасности. В Берлине осознают, что предстоит предметный диалог о параметрах военного присутствия в стране, просто пока к этому никто не готов.
Ангела Меркель и Дональд Трамп во время саммита G7 в Таормине, Италия. 26 мая 2017
20 августа 2019, 08:00
"Ведет себя как колониальный офицер". Чем США так сильно разозлили немцев
411172119
Обсудить 9
Марк МиллиБундесвер ГерманииДональд ТрампМГИМОНАТОАнгела МеркельГерманияСШАБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
А своих мужиков в Германии не осталось,все на каблуках ходят?Свою страну может защищать только свой народ.Другого быть не может.
12 июня, 08:32
Олег 84
3210201
Развод дешёвый. Немцы с французами не первый год обсуждают создание европейской армии в обход НАТО.
12 июня, 09:45
Арсений Новиков
1500000
Рекомендуем
Разбитая фигура Статуи Свободы возле разграбленного сувенирного магазина в Нью-Йорке
Правды нет, объективность умерла. Катастрофа американских СМИ
Знаки доллара на табло курса валют
Американский топ-экономист: "В 2021 году грядет крах доллара"
Вертолет Ка-52 Аллигатор во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме Армия-2016
"Такого еще не было": Россия получит новое оружие для ударов по площадям
Международный уголовный суд
В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
Граждане Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
"Относятся как к скоту": украинка рассказала об условиях работы в Польше
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Мужчина проходит мимо киоска, торгующего полотенцами в виде банкнот евро в Афинах
Европу ожидает "большая трагедия"
Мухаммед Бен Сальман
Не выдержали: саудиты окончательно сдались в нефтяной войне
С открытой террасы ресторана Ай-Петри открывается вид на Ялтинскую бухту, Массандровский парк, старый город и Крымские горы
Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
ООН заявила об "иранском происхождении" атаковавших саудовские НПЗ ракет
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Для кого станет назидательным приговор Михаилу Ефремову
Девушка купается в океане в Майами-Бич, Флорида
Лучшие фото недели: жара, велосипедист в пустыне и каноист в бассейне
Белый дом. Вашингтон, США
Французский журналист предрек США участь Советского Союза
США
США намерены сосредоточиться на стратегической конкуренции с Россией
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Почему Навальный может себе позволить оскорбить ветерана войны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП
00:27При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
00:21В ливанских городах проходят столкновения демонстрантов и силовиков
00:17Помпео и Боррель обсудили ситуацию в Ливии
23:53Мужчина умер от сердечного приступа на пункте пропуска в Донбассе
Лента новостейМолния