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"Такого еще не было": Россия получит новое оружие для ударов по площадям
2020-06-12T08:00
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оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), воздушно-космические силы россии, ми-8, су-25, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

"Такого еще не было": Россия получит новое оружие для ударов по площадям

08:00 12.06.2020
42985
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 "Аллигатор" во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме "Армия-2016"
Вертолет Ка-52 Аллигатор во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме Армия-2016
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Несколько десятков боеприпасов сразу, высокая точность, сотни квадратных метров выжженной земли — в ВКС России в ближайшее время поступят новейшие ракеты и высокоточные планирующие бомбы. Конструкторы разработали для штурмовой авиации относительно недорогое и эффективное против бронетехники оружие. О том, как оно действует, — в материале РИА Новости.

Воздушный "бронебойщик"

Неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-8ОФП "Бронебойщик" Вооруженные силы получат уже в 2021-м. В первую очередь новыми боеприпасами оснастят самолеты армейской авиации Су-25 и вертолеты Ми-8. От НАРов предыдущего поколения "Бронебойщик" отличается тем, что может пробивать преграды перед целью и, не разрушаясь, продолжать полет.
Внешне он очень похож на проверенную временем и боями НАР С-8, спроектированную советскими инженерами еще в 1960-х. Боеприпас калибром 80 миллиметров действует по схожему принципу, но у него более мощный и компактный двигатель, что позволило увеличить боевую часть.
Боеголовка весит девять килограммов — НАР предыдущего поколения были в три раза легче. Регулируемый взрыватель позволяет активировать заряд как перед препятствием, так и за ним.
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"У "Бронебойщика” корпус повышенной прочности, — объясняет РИА Новости член экспертного совета при коллегии ВПК Виктор Мураховский. — За счет замедлителя НАР способна пробивать стены домов и взрываться за ними. До этого ракеты С-8 детонировали на преграде".
НАРами авиация обычно наносит удары по скоплениям живой силы, автомобилям и легкой бронетехнике, а также небольшим укрытиям. В одном пусковом блоке — сразу несколько десятков полутораметровых "стержней", одновременный залп которыми выжигает все живое в радиусе десятков метров.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчения вертолетного полка в Краснодарском крае
Учения вертолетного полка в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Учения вертолетного полка в Краснодарском крае
По словам Мураховского, главное преимущество такого оружия — невысокая по сравнению с управляемыми ракетами цена.
"На порядок дешевле, — отмечает эксперт. — НАРами при определенных условиях можно работать и по бронетехнике — по БТР. Танк подобьет вряд ли. Хотя смотря куда попасть — если в ходовую часть, то временно выведет из строя. Чтобы пробить тяжелую бронетехнику, нужна кумулятивная боевая часть".
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВертолет Ми-24 авиационной группы Военно-воздушных сил Белоруссии обстреливает цели из НУРСов и пушек во время совместного российско-белорусского оперативного учения "Щит Союза — 2015" на полигоне поселка Каменка Ленинградской области
Вертолет Ми-24 авиационной группы Военно-воздушных сил Белоруссии обстреливает цели из НУРСов и пушек во время совместного российско-белорусского оперативного учения Щит Союза - 2015 на полигоне поселка Каменка Ленинградской области
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вертолет Ми-24 авиационной группы Военно-воздушных сил Белоруссии обстреливает цели из НУРСов и пушек во время совместного российско-белорусского оперативного учения "Щит Союза — 2015" на полигоне поселка Каменка Ленинградской области

Огонь по площадям

Неуправляемые авиационные ракеты широко применялись во время войны в Афганистане, где их подвешивали под крылья ударных вертолетов и штурмовиков.
"В Афгане мы использовали 57-миллиметровые С-5, — вспоминает вертолетчик, Герой России Игорь Родобольский. — Они менее мощные, но зато в блоке умещались сразу 32 штуки. Один залп накрывал довольно большую площадь. В Чечне у нас уже были С-8. Каждая соответствовала стокилограммовой бомбе, а в одном блоке их двадцать штук. Наш ответ боевикам был достойным".
Ветеран отметил, что НАРами авиация в первую очередь обстреливала площадные цели, причем ракеты пускали с разных высот — от предельно малых до нескольких километров.
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"Были боеприпасы и с кумулятивной боевой частью, — добавляет Родобольский. — Но поразить танк неуправляемой ракетой довольно проблематично. Если дал залп и одна из ракет случайно попала, тогда — да. Повезло. Но в основном мы работали по скоплениям живой силы, складам, базам боевиков".
Сильная сторона неуправляемых авиационных ракет — возможность одновременного применения десятков боеприпасов и, как следствие, высокая огневая мощь. Например, один штурмовик Су-25 “Грач” способен нести восемь блоков с НАР С-8, то есть за раз готов выпустить 160 ракет.
У С-8 множество их модификаций. Базовая — с кумулятивно-осколочной боевой частью. Внутри каждой боеголовки — около двух тысяч небольших "стержней" для поражения живой силы противника. С-8Д и С-8ДМ оснащены объемно-детонирующей смесью. Есть осветительные НАР и версии для постановки помех, парализующие радары.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25УБ
Штурмовик Су-25УБ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Штурмовик Су-25УБ

Планирующая смерть

Еще одна новинка, которая скоро пополнит арсенал летчиков, — планирующая кассетная бомба "Дрель". Это умный боеприпас — находит цели по сигналам со спутника и с помощью инерциальной системы наведения. Но главная особенность "Дрели" — ее начинка. В каждой бомбе спрятаны пятнадцать небольших самоприцеливающихся суббоеприпасов, которые разбрасывают на высоте 250 метров — прямо над головой у противника.
У них собственная головка самонаведения, отслеживающая цели по тепловому или радиолокационному следу. Боеприпас буквально “просверливает” стены укреплений или броню танков. Отсюда, видимо, и название.
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Бетонобойная версия "Дрели" “прогрызает” метровые железобетонные укрепления, а в грунт снаряды уходят на глубину до трех метров. Такая "Дрель" предназначена для налетов на аэродромы противника, автомобильные дороги, для разрушения бункеров, плотин, бетонных шлюзов.
Трехметровую 500-килограммовую бомбу можно сбрасывать с высоты 14 километров на скорости более тысячи километров в час. Собственного двигателя у нее нет, но за счет оперения и специального парашюта болид пролетает более тридцати километров. Это серьезно снижает риски для экипажа носителя — бомбардировщику не нужно заходить в зону действия ПВО противника. Причем бомба защищена от помех и не видна на радарах — конструкция основана на радиопоглощающих материалах.
"Дрель" мало уступает высокоточным крылатым ракетам, у которых отклонение от цели не превышает нескольких метров. А за счет простоты конструкции планирующие авиабомбы обходятся гораздо дешевле, особенно в вооруженных конфликтах с массовым применением авиации.
© Фото : Missiles.ruБомба PBK-500U "Дрель"
Бомба PBK-500U Дрель
© Фото : Missiles.ru
Бомба PBK-500U "Дрель"
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РоссияОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Воздушно-космические силы РоссииМи-8Су-25Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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