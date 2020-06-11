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США проверяют сообщения о визите Хафтара в Каракас
2020-06-11T23:57
халифа хафтар
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ливия
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халифа хафтар, евросоюз, ливия, венесуэла, оон, сша, в мире

США проверяют сообщения о визите Хафтара в Каракас

23:57 11.06.2020
308
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в FacebookКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в Facebook
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. США проверяют сообщения о якобы состоявшемся визите командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара в столицу Венесуэлы Каракас на прошлой неделе, заявил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
Как передает агентство Рейтер, чиновник госдепа на видеоконфереции заявил, что предполагаемый визит мог быть связан с попыткой заключения нефтяных контрактов.
Шенкер отметил, что США и ООН под угрозой санкций запрещают экспорт нефти из Ливии в обход Ливийской национальной нефтяной компании (NOC), штаб-квартира которой находится в Триполи, где заседает сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
В Ливии продолжается противостояние между ПНС, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
6 июня, 22:24
Армия Хафтара перешла в контратаку в районе города Мисрата
160003
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Халифа ХафтарЕвросоюзЛивияВенесуэлаООНСШАВ мире
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