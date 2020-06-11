США проверяют сообщения о визите Хафтара в Каракас

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. США проверяют сообщения о якобы состоявшемся визите командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара в столицу Венесуэлы Каракас на прошлой неделе, заявил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
Как передает агентство Рейтер, чиновник госдепа на видеоконфереции заявил, что предполагаемый визит мог быть связан с попыткой заключения нефтяных контрактов.
Шенкер отметил, что США и ООН под угрозой санкций запрещают экспорт нефти из Ливии в обход Ливийской национальной нефтяной компании (NOC), штаб-квартира которой находится в Триполи, где заседает сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
В Ливии продолжается противостояние между ПНС, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.