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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572837607.html
В психоневрологическом интернате под Смоленском выявили очаг COVID-19
2020-06-11T23:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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смоленская область
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В психоневрологическом интернате под Смоленском выявили очаг COVID-19

23:49 11.06.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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БРЯНСК, 11 июн – РИА Новости. Очаг заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Никольском психоневрологическом интернате в Смоленской области, где госпитализированы 13 человек, сообщает администрация региона.
"На сегодняшний день в данном учреждении проживает 260 человек, из них 13 госпитализированы", - приводятся слова начальника департамента по социальному развитию Елены Романовой.
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
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Отмечается, что учреждение закрыто на карантин. Из 260 проживающих на наличие COVID-19 были протестированы 96 человек, контактировавших с заразившимися.
По данным правительства, на ежедневной основе организован мониторинг поступающих данных из учреждений социального обслуживания. Ранее сообщалось о вспышке заболеваний в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Вязьме, где в конце мая уже снят введенный ранее карантин. В середине мая в геронтологическом центре "Вишенки", где проживает более 460 человек, также произошла вспышка заболевания. Вслед за этим за упущения в работе была уволена начальник департамента по социальному развитию Татьяна Конашенкова.
По данным на четверг, в Смоленской области заражение COVID-19 подтверждено у 3539 человек, при этом 1362 человека с начала пандемии выздоровели. Сообщалось о 44 летальных случаях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВязьмаСмоленская областьПроисшествия
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