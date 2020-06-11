В психоневрологическом интернате под Смоленском выявили очаг COVID-19

БРЯНСК, 11 июн – РИА Новости. Очаг заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Никольском психоневрологическом интернате в Очаг заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Никольском психоневрологическом интернате в Смоленской области , где госпитализированы 13 человек, сообщает администрация региона.

"На сегодняшний день в данном учреждении проживает 260 человек, из них 13 госпитализированы", - приводятся слова начальника департамента по социальному развитию Елены Романовой.

Отмечается, что учреждение закрыто на карантин. Из 260 проживающих на наличие COVID-19 были протестированы 96 человек, контактировавших с заразившимися.

По данным правительства, на ежедневной основе организован мониторинг поступающих данных из учреждений социального обслуживания. Ранее сообщалось о вспышке заболеваний в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Вязьме , где в конце мая уже снят введенный ранее карантин. В середине мая в геронтологическом центре "Вишенки", где проживает более 460 человек, также произошла вспышка заболевания. Вслед за этим за упущения в работе была уволена начальник департамента по социальному развитию Татьяна Конашенкова.

По данным на четверг, в Смоленской области заражение COVID-19 подтверждено у 3539 человек, при этом 1362 человека с начала пандемии выздоровели. Сообщалось о 44 летальных случаях.