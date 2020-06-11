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В Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия
2020-06-11T23:47
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, калининградская область, общество

В Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия

23:47 11.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкКурьер в защитной маске в одном из скверов в Калининграде
Курьер в защитной маске в одном из скверов в Калининграде
© РИА Новости / Михаил Голенков
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КАЛИНИНГРАД, 11 июн - РИА Новости. Калининградские власти решили продлить запрет на проведение массовых мероприятий в регионе, введенный 28 марта из-за распространения коронавируса, до особого распоряжения, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
"На территории региона продляется запрет на проведение на территории Калининградской области деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
Ранее планировалось, что запрет на проведение массовых мероприятий должен был завершиться 15 июня. Кроме того, до 1 июля детские сады продолжают работу в режиме дежурных групп. Однако в регионе разрешается работа частных детских садов, но группы по присмотру и уходу не могут функционировать.
В правительстве отметили, что в регионе продолжает действовать режим самоизоляции для граждан, прилетевших в Калининградскую область из других субъектов, а также для жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.
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По данным оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией всего на 11 июня в Калининградской области на COVID-19 обследованы 65,7 тысячи человек. Выявлено 1946 случаев заражения, из них 950 человек выздоровели, скончались 34. Под медицинским наблюдением находится 4691 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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