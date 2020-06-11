В Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия

Курьер в защитной маске в одном из скверов в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 11 июн - РИА Новости. Калининградские власти решили продлить запрет на проведение массовых мероприятий в регионе, введенный 28 марта из-за распространения коронавируса, до особого распоряжения, сообщила пресс-служба правительства Калининградские власти решили продлить запрет на проведение массовых мероприятий в регионе, введенный 28 марта из-за распространения коронавируса, до особого распоряжения, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области

"На территории региона продляется запрет на проведение на территории Калининградской области деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что запрет на проведение массовых мероприятий должен был завершиться 15 июня. Кроме того, до 1 июля детские сады продолжают работу в режиме дежурных групп. Однако в регионе разрешается работа частных детских садов, но группы по присмотру и уходу не могут функционировать.

В правительстве отметили, что в регионе продолжает действовать режим самоизоляции для граждан, прилетевших в Калининградскую область из других субъектов, а также для жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

По данным оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией всего на 11 июня в Калининградской области на COVID-19 обследованы 65,7 тысячи человек. Выявлено 1946 случаев заражения, из них 950 человек выздоровели, скончались 34. Под медицинским наблюдением находится 4691 человек.