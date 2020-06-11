Минздрав Белоруссии сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в стране

Врачи в защитных костюмах у машины скорой помощи после визита к пациенту с подозрением на COVID-19 в Минске

МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Ситуация с уровнем заболеваемости COVID-19 в Ситуация с уровнем заболеваемости COVID-19 в Белоруссии имеет положительную тенденцию, прирост новых случаев инфицирования замедлился после периода плато, заявил министр здравоохранения республики Владимир Караник

"Мы видим положительную динамику в целом по стране, характеризующуюся уменьшением количества вновь выявленных случаев заболевания... Считаем, что мы начинаем спускаться с плато, на котором находились в последнее время", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1" в четверг.

Он подчеркнул, что в стране "удалось растянуть пик заболеваемости, не допустить перегрузки системы здравоохранения".

По словам Караника, сейчас часть перепрофилированных медицинских учреждений, которые использовались для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, возвращаются к обычному режиму функционирования и оказывают помощь как многопрофильные больницы. "Эта тенденция наблюдается во многих регионах", - сказал он.

По данным на четверг, число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 750 до 51 816, умерли еще пять человек, всего скончались 293 пациента. В последнее время суточный прирост случаев COVID-19 в республике снижается: с уровня в более 900 новых случаев в день он снизился до примерно 800. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.

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