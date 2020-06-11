https://ria.ru/20200611/1572837468.html
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП
2020-06-11T23:39
2020-06-11T23:39
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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Tim Tim
Репортеры конечно конченные. На всяком коре и беде пытаются выехать и сенсацию получить. Откуда вы знаете, извинялся он или нет? Зачем показуха на камеру? Ему очень не просто. Не оправдывая поступок, это его грех и ему отвечать. На нем жизнь другого человека, и жить ему с этим теперь все дни его.
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Арсений Новиков
Животное.
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москва
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Актер Михаил Ефремов
, обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве
, не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии Сергея Захарова.
На видео, опубликованном телеканалом "Москва 24
" видно, как репортеры преследуют артиста в подъезде. Они спрашивали его о допросе по делу о сбыте наркотиков, по которому актер проходит свидетелем. Ефремов ответил, что оставил подписку о неразглашении.
После этого журналисты, перебивая друг друга, стали спрашивать его, не хочет ли он извиниться перед семьей Захарова.
"Вам никто не мешает извиниться!" — крикнул один из репортеров.
"Михаил Олегович, может быть, прощения попросите?" — спросила корреспондентка.
Однако артист молча зашел в свою квартиру вместе с полицейскими, которые закрыли дверь перед журналистами.
В понедельник на Смоленской площади в центре Москвы Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пересек двойную сплошную на внедорожнике, выехал на встречку и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем последнего был 57-летний курьер Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского, где через несколько часов он скончался.
После первого допроса Ефремова отпустили домой под подписку о невыезде. Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней ему грозит до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Во вторник суд отправил Ефремова под домашний арест.