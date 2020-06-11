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Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП
2020-06-11T23:39
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
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происшествия
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https://ria.ru/20200611/1572816695.html
Репортеры конечно конченные. На всяком коре и беде пытаются выехать и сенсацию получить. Откуда вы знаете, извинялся он или нет? Зачем показуха на камеру? Ему очень не просто. Не оправдывая поступок, это его грех и ему отвечать. На нем жизнь другого человека, и жить ему с этим теперь все дни его.
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Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП

23:39 11.06.2020
29030
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве, не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии Сергея Захарова.
На видео, опубликованном телеканалом "Москва 24" видно, как репортеры преследуют артиста в подъезде. Они спрашивали его о допросе по делу о сбыте наркотиков, по которому актер проходит свидетелем. Ефремов ответил, что оставил подписку о неразглашении.
После этого журналисты, перебивая друг друга, стали спрашивать его, не хочет ли он извиниться перед семьей Захарова.
"Вам никто не мешает извиниться!" — крикнул один из репортеров.
"Михаил Олегович, может быть, прощения попросите?" — спросила корреспондентка.
Однако артист молча зашел в свою квартиру вместе с полицейскими, которые закрыли дверь перед журналистами.
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Вчера, 19:19
Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья
В понедельник на Смоленской площади в центре Москвы Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пересек двойную сплошную на внедорожнике, выехал на встречку и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем последнего был 57-летний курьер Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского, где через несколько часов он скончался.
После первого допроса Ефремова отпустили домой под подписку о невыезде. Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней ему грозит до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Во вторник суд отправил Ефремова под домашний арест.
Иван Охлобыстин
Вчера, 16:14
Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым "погибли два человека"
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Обсудить 56
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Репортеры конечно конченные. На всяком коре и беде пытаются выехать и сенсацию получить. Откуда вы знаете, извинялся он или нет? Зачем показуха на камеру? Ему очень не просто. Не оправдывая поступок, это его грех и ему отвечать. На нем жизнь другого человека, и жить ему с этим теперь все дни его.
11 июня, 23:50
TTTim Tim
76111223
Животное.
11 июня, 23:53
Арсений Новиков
46011027
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