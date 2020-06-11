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"Везет" прокомментировал запрет ФАС на покупку компании
2020-06-11T23:49
яндекс.такси
гк "везет"
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
новости компаний - экономика
экономика
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яндекс.такси, гк "везет", федеральная антимонопольная служба (фас россии), новости компаний - экономика, экономика

"Везет" прокомментировал запрет ФАС на покупку компании

23:48 11.06.2020 (обновлено: 23:49 11.06.2020)
543
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобили службы "Яндекс Такси" в Москве
Автомобили службы Яндекс Такси в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Агрегатор такси "Везет" не согласен с запретом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку компании сервисом "Яндекс.Такси", считает, что ведомство некорректно оценивает рынок агрегаторов такси и сделало ошибочный вывод о доле рынка в случае сделки, говорится в заявлении "Везет".
Ранее в четверг ФАС сообщила, что отказала "Яндексу" в приобретении агрегатора такси "Везет". ФАС установила, что в случае осуществления сделки и дополнительного соглашения, совокупная доля "Яндекс.Такси" и группы "Везет" увеличится и составит 70% в географических границах РФ, свыше 80% - в границах 19 субъектов РФ и свыше 50% - в границах 32 субъектов РФ. Таким образом, указывает служба, в результате сделки "Яндекс.Такси" и группа "Везет" усиливают доминирующее положение.
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"Мы неприятно удивлены решением ФАС России и, конечно, не согласны с ним. Особенное недоумение вызывают данные проведенного ФАС России анализа состояния конкуренции на рынке агрегаторов такси", - говорится в заявлении "Везет".
В нем отмечается, что, основываясь, как минимум, на 10 независимых аналитических исследованиях (в том числе подготовленных Аналитическим центром при правительстве РФ и крупнейшими россиийскими и зарубежными банками) и исследовании Учебно-методического центра самой ФАС, совокупная доля объединенных компаний не превышает 50%. "Везет" утверждает, что все эти данные были предоставлены в ФАС.
"С нашей точки зрения, несмотря на очевидные факты, ФАС России сознательно некорректно оценивает рынок агрегаторов такси и, соответственно, делает ошибочный вывод о доле", - говорится в заявлении компании.
"Везет" также отмечает, что сегодня в РФ нет законодательного требования, согласно которому ФАС России обязана не согласовывать сделку, если совокупная доля компаний, появившаяся в ее результате, превышает 50%. "Это, скорее, сложившаяся практика регулятора в сделках индустриальной (а не цифровой) экономики. Есть достаточное количество прецедентов, в которых после сделок компании занимают и более 90% рынка, тогда ФАС России, как правило, использует 13-ю статью федерального закона "О защите конкуренции", в соответствии с которой оценивается социальный эффект от согласования сделки", - заявляет агрегатор.
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Компания проанализировала влияние сделки на социальную сферу и какие социальные эффекты могли бы быть от нее.
"Сделка "Яндекс.Такси" – "Везет" не ограничат конкуренцию, а положительные эффекты от сделки существенны", - уверена компания.
Кроме того, говорится в заявлении, для порядка четверти миллиона человек водителей, работающих с сервисом "Везет" в 120 городах России, "отказ на согласование сделки и запрет на развитие индустрии сектора равно гуманитарной катастрофе".
"Для них такси - это единственный источник заработка. Сделка с "Яндекс.Такси" позволила бы водителям уже сейчас получать другие виды заказов, например доставку товаров. Разработка таких услуг требует существенных инвестиций. В результате решения ФАС России проигрывают все: население, бизнес и государство", - говорится в заявлении.
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Яндекс.ТаксиГК "Везет"Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Новости компаний - ЭкономикаЭкономика
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