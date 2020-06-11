Митрополит Сербской церкви призвал не голосовать за власти Черногории

БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий призвал граждан не голосовать за нынешние власти Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий призвал граждан не голосовать за нынешние власти Черногории на предстоящих парламентских выборах, если они не перестанут оказывать давление на Сербскую Православную церковь (СПЦ).

Полиция Черногории в четверг завела уголовное дело на митрополита Амфилохия и саму митрополию Черногорско-Приморскую за несогласованное строительство снесенного властями монастырского объекта. Утром в среду муниципальные службы под усиленной охраной полиции экскаваторами разрушили жилой корпус в женском монастыре в честь одного из самых почитаемых на Балканах православных подвижников - святого Василия Острожского под городом Ульцинь. Митрополит Амфилохий в четверг обратился к гражданам перед центральным храмом Воскресения Христова в Подгорице

"Должно пройти время тех, кто продолжает дело оккупантов и не дает обновить то, что оккупанты разрушили. Поэтому мы продолжим наши шествия и крестные ходы, соблюдая меры здравоохранения. Хотя они и не дали обещания изменить закон о религиозных объединениях, я и далее надеюсь", - заявил митрополит многочисленным собравшимся. Трансляцию вело радио "Светигора".

"Если не захотят (исправить спорный закон - ред.), за такую власть народ не должен голосовать. Черногорцы никогда не голосовали за эту власть не из страха, но страха больше нет", - подчеркнул владыка Амфилохий и перечислил все задержания священников и другие конфликты с властями страны.

Парламентские выборы в Черногории ожидаются в сентябре этого года. Большинство мандатов в нынешнем созыве Скупщины (парламента) принадлежит Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича , который заявлял, что будет добиваться создания "автокефальной" черногорской церкви в противовес СПЦ.

Митрополит Черногорско-Приморский ранее сообщил, что массовые шествия православных верующих в Черногории в поддержку СПЦ и против закона о религиозных объединениях возобновятся 14 июня.