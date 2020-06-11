Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку производителю станков с ЧПУ

В пресс-службе напомнили, что лизинговый продукт "Устойчивое развитие" Корпорация МСП запустила в апреле 2020 года с целью поддержки малого и среднего бизнеса в рамках мероприятий по преодолению последствий коронавирусной инфекции. Продукт предусматривает более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей. До 500 тысяч рублей снижена минимальная сумма финансирования. До 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платёж.