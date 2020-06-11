https://ria.ru/20200611/1572837225.html
Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку производителю станков с ЧПУ
2020-06-11T23:08
2020-06-11T23:08
корпорация мсп
республика башкортостан
новости компаний - экономика
экономика
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корпорация мсп, республика башкортостан, новости компаний - экономика, экономика
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан, дочернее общество Корпорации МСП, оказала лизинговую поддержку уфимскому производителю станков с ЧПУ, сообщает пресс-служба корпорации.
Поддержка компании "Технопром" оказана в рамках нового лизингового продукта "Устойчивое развитие", сумма финансирования на приобретение компанией в лизинг станка лазерной резки составила более 5 миллионов рублей, говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что лизинговый продукт "Устойчивое развитие" Корпорация МСП запустила в апреле 2020 года с целью поддержки малого и среднего бизнеса в рамках мероприятий по преодолению последствий коронавирусной инфекции. Продукт предусматривает более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей. До 500 тысяч рублей снижена минимальная сумма финансирования. До 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платёж.
Компания "Технопром" занимается производством промышленных станков с ЧПУ. Предприятие выпускает высокопроизводительные, точные фрезерные обрабатывающие центры, токарные станки и роботизированные производственные комплексы, уточняется в сообщении.