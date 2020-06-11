На крымских пляжах введут принципы дистанционного отдыха

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Принципы социального дистанцирования предусмотрят на крымских пляжах в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщил министр курортов и туризма республики Принципы социального дистанцирования предусмотрят на крымских пляжах в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко

Ранее сообщалось, что с 15 июня объекты санаторно-курортного комплекса полуострова могут принимать крымчан. На отдых в Крым в рамках межсубъектового туризма жители других субъектов РФ смогут приехать с 1 июля.

"Принципы социального дистанцирования, к которым мы все уже постепенно привыкли, сохранятся и на пляжах, как это предусмотрено во всех общественных местах. Минкурортом разработаны общие принципы по организации работы на пляжах в этом сезоне с целью минимизации рисков", - сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.

По его словам, все предусмотренные мероприятия направлены на сохранение здоровья как туристов, так и крымчан, и могут корректироваться в зависимости от развития эпидобстановки.

В свою очередь, вице-премьер правительства республики Ирина Кивико сообщила, что в нынешнем купальном сезоне готовятся к открытию 440 пляжей. "Открытие осуществляется в сжатые сроки. Со стороны правительства мы продлили действие паспорта пляжа прошлого года, но все необходимые лабораторные анализы и обследование дна необходимо провести в целях безопасности", - сказала Кивико.

В настоящее время пользователи 207 пляжей обратились за получением экспертных заключений на соответствие пляжей санитарным правилам, проведено водолазное обследование дна 355 пляжей, продолжается обучение матросов спасателей.