https://ria.ru/20200611/1572837082.html
На крымских пляжах введут принципы дистанционного отдыха
2020-06-11T23:04
2020-06-11T23:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
ирина кивико
новости - туризм
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572787663_0:0:3089:1738_1200x0_80_0_0_096c88fb986b5e598a113020012c965d.jpg
https://ria.ru/20200611/1572831880.html
https://ria.ru/20200611/1572786251.html
республика крым
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200611/1572837082.html?chat_room_id=1572837082
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572787663_0:0:3089:1738_1200x0_80_0_0_096c88fb986b5e598a113020012c965d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572787663_312:0:3043:2048_1200x0_80_0_0_4a0046b743dee8d7550e495a197e5019.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572787663_653:0:2701:2048_1200x0_80_0_0_ad23449adea60aa87ea6f5f095d1422e.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), ирина кивико, новости - туризм, республика крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости.
Принципы социального дистанцирования предусмотрят на крымских пляжах в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко
.
Ранее сообщалось, что с 15 июня объекты санаторно-курортного комплекса полуострова могут принимать крымчан. На отдых в Крым в рамках межсубъектового туризма жители других субъектов РФ смогут приехать с 1 июля.
"Принципы социального дистанцирования, к которым мы все уже постепенно привыкли, сохранятся и на пляжах, как это предусмотрено во всех общественных местах. Минкурортом разработаны общие принципы по организации работы на пляжах в этом сезоне с целью минимизации рисков", - сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.
По его словам, все предусмотренные мероприятия направлены на сохранение здоровья как туристов, так и крымчан, и могут корректироваться в зависимости от развития эпидобстановки.
В свою очередь, вице-премьер правительства республики Ирина Кивико
сообщила, что в нынешнем купальном сезоне готовятся к открытию 440 пляжей. "Открытие осуществляется в сжатые сроки. Со стороны правительства мы продлили действие паспорта пляжа прошлого года, но все необходимые лабораторные анализы и обследование дна необходимо провести в целях безопасности", - сказала Кивико.
В настоящее время пользователи 207 пляжей обратились за получением экспертных заключений на соответствие пляжей санитарным правилам, проведено водолазное обследование дна 355 пляжей, продолжается обучение матросов спасателей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.