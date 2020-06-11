Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572837082.html
На крымских пляжах введут принципы дистанционного отдыха
2020-06-11T23:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
ирина кивико
новости - туризм
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572787663_0:0:3089:1738_1200x0_80_0_0_096c88fb986b5e598a113020012c965d.jpg
https://ria.ru/20200611/1572831880.html
https://ria.ru/20200611/1572786251.html
республика крым
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572837082.html?chat_room_id=1572837082
Новости
ru-RU
504
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572787663_0:0:3089:1738_1200x0_80_0_0_096c88fb986b5e598a113020012c965d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572787663_312:0:3043:2048_1200x0_80_0_0_4a0046b743dee8d7550e495a197e5019.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572787663_653:0:2701:2048_1200x0_80_0_0_ad23449adea60aa87ea6f5f095d1422e.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), ирина кивико, новости - туризм, республика крым, общество

На крымских пляжах введут принципы дистанционного отдыха

23:04 11.06.2020
504
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
Люди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Принципы социального дистанцирования предусмотрят на крымских пляжах в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Ранее сообщалось, что с 15 июня объекты санаторно-курортного комплекса полуострова могут принимать крымчан. На отдых в Крым в рамках межсубъектового туризма жители других субъектов РФ смогут приехать с 1 июля.
Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург - Крым
Вчера, 20:09
Оператор поездов в Крым начал продавать билеты по новым направлениям
"Принципы социального дистанцирования, к которым мы все уже постепенно привыкли, сохранятся и на пляжах, как это предусмотрено во всех общественных местах. Минкурортом разработаны общие принципы по организации работы на пляжах в этом сезоне с целью минимизации рисков", - сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.
По его словам, все предусмотренные мероприятия направлены на сохранение здоровья как туристов, так и крымчан, и могут корректироваться в зависимости от развития эпидобстановки.
В свою очередь, вице-премьер правительства республики Ирина Кивико сообщила, что в нынешнем купальном сезоне готовятся к открытию 440 пляжей. "Открытие осуществляется в сжатые сроки. Со стороны правительства мы продлили действие паспорта пляжа прошлого года, но все необходимые лабораторные анализы и обследование дна необходимо провести в целях безопасности", - сказала Кивико.
В настоящее время пользователи 207 пляжей обратились за получением экспертных заключений на соответствие пляжей санитарным правилам, проведено водолазное обследование дна 355 пляжей, продолжается обучение матросов спасателей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сергей Аксенов
Вчера, 09:53
Аксенов рассказал о снятии режима самоизоляции в Крыму
200002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Ирина КивикоНовости - ТуризмРеспублика КрымОбщество
Рекомендуем
Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу
Ученые спрогнозировали сроки завершения эпидемии коронавируса в России
Поливальные машины на улице 1-я Тверская-Ямская в Москве
Рекорд тепла в Москве в четверг побит не был, заявил синоптик
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мурашко допустил формат чередования карантина и его отмены
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
Комитет сената США одобрил оборонный бюджет на 740 миллиардов долларов
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Минздрав назвал недопустимые для профилактики COVID-19 препараты
Заготовка антиковидной плазмы
В Пензе пациентке с тяжелой формой COVID-19 перелили антиковидную плазму
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В ВОЗ пояснили заявление о статистике по коронавирусу в России
Летние веранды
В Подмосковье заработали летние веранды кафе и ресторанов
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Собянин призвал ограничить поездки в Москву гостям из регионов
Встреча с Ренатой Литвиновой в посольстве Италии в Москве
"Добивают упавшего". Рената Литвинова заступилась за Ефремова
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко объяснил, почему пока не стоит ходить в гости
Автомобили службы Яндекс Такси в Москве
"Везет" прокомментировал запрет ФАС на покупку компании
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Перед началом представления
Подмосковным театрам и циркам разрешили очные репетиции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21В Калифорнии обезвредили напавшего на полицейских
03:18Помпео поздравил россиян с Днем России
03:14Врач призвал переболевших COVID-19 людей соблюдать меры предосторожности
03:05Северная верфь рассказала, когда передаст ВМФ фрегат "Адмирал Касатонов"
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
Лента новостейМолния